La solución de Tomás Guasch a los problemas por lesión de la defensa del Real Madrid: "¡Pues hágase!"

¿Cantera, cartera o Sergio Ramos? Es una de las grandes preguntas que en estos momentos se hace el madridismo, tal como señaló este martes Manolo Lama.

El caso es que la lesión para toda la temporada de Eder Militao del pasado sábado deja la defensa del Real Madrid prácticamente en KO técnico. De hecho, en el partido frente a Osasuna, Carlo Ancelotti tuvo que recurrir al canterano Raúl Asencio, que asistió con el pase de gol a Bellingham y cumplió en la posición de central.

LaLiga Raúl Asencio debutaba este sábado con el Real Madrid.

Pero la delicada situación de la retaguardia del equipo invita a pensar que la opción más prudente sería la de recurrir al mercado.

Actualmente, de los ocho defensas naturales de la primera plantilla, Ancelotti solo puede contar con cuatro: Rüdiger, Jesús Vallejo, Mendy y Fran García. Están lesionados: Carvajal, Militao, Alaba y Lucas Vázquez.

Carlo Ancelotti aseguró que, hasta enero, no queda otra que esperar: "lo evaluaremos en los próximos meses. Ahora no hay nada que hacer, intentar recuperar el máximo número de jugadores posibles y después valoraremos".

"Hasta el parón de Navidad tenemos partidos que preparar con los jugadores que tenemos. Hoy ha jugado Valverde de lateral derecho, que me parece bien, Raúl (Asencio) ha contribuido de forma importante al equipo. Tenemos esto y como lo hicimos bien el año pasado lo haremos este", resumió el entrenador del Real Madrid en su última comparecencia ante los medios de comunicación.

Al margen de poder acudir al próximo mercado invernal o de seguir confiando en futbolistas de la cantera, también resuena la posibilidad de que Sergio Ramos, agente libre, y trabajando por su cuenta propia, vuelva al Real Madrid.

¿Cantera, cartera o sergio ramos? Guasch responde

Uno de los comentaristas de Tiempo de Juego, Tomás Guasch, descarta claramente la opción de la 'cartera', por un motivo muy claro: "La cartera no te va a dar porque tú necesitas un Ferrari y te van a intentar vender una bicicleta trucada, así que no te va a dar para eso".

Sergio Ramos celebra un gol con el Real Madrid

La propuesta de un regreso de Sergio Ramos no solo le entusiasma, sino que Guasch sube la apuesta: "No solo Ramos. Yo preguntaría por Casemiro, a ver qué dicen esos tipos del United en el cambio que han tenido ahí". Por eso, en el caso de traer a alguien, cree que lo mejor para el Real Madrid es que pudiera volver "gente de la casa y gente que en este momento amargo del Madrid le pueda darle alegría".

Todo ello, sin desechar la posibilidad de que en este tramo de la temporada se sumen los esfuerzos de los muchachos del Castilla: "Desde luego, ¡los chicos! Si lo que vimos de Asencio el otro día es lo que puede ser, pues hágase, ha llegado el momento".

Precisamente Manolo Lama, uno de los periodistas que mejor conoce el entorno de Sergio Ramos, valoró cómo estaría esa opción: "Por Sergio Ramos no va a haber problema. Está libre, es madridista por los cuatro costados y no creo que ponga problemas. Por ese lado, no veo problema".

Y aunque Ramos está sin equipo desde que finalizó su contrato con el Sevilla el pasado 30 de junio, no cree que el físico sea un problema para rendir en el Real Madrid desde el primer día de su hipotético regreso: "Ramos tendrá cien años y estará físicamente bien. Se cuida mucho y disfruta haciéndolo. Ahora no tiene equipo y se entrena como si tuviera la final de la Champions mañana mismo", apuntó Lama.

Aportó también su opinión Emilio Pérez de Rozas, que si se trata de la vuelta de Sergio Ramos sabe que "el madridismo sí piensa en él. Quien no piensa en Sergio Ramos es el presidente, y eso es un asunto... 'telita'", sentenció.