Manolo Lama analiza un hipotético regreso de Sergio Ramos al Real Madrid tras la lesión de Militao: "No va a haber problema"

El Real Madrid sumó este sábado una importante victoria por 4-0 ante Osasuna para recuperar sensaciones después de las derrotas ante el Barça y el Milan, ambas en el Santiago Bernabéu.

VINICIUS

El brasileño ha sido el gran protagonista de la goleada de su equipo al marcar un 'hat-trick'. Segundo 'hat-trick' de Vini en las últimas semanas tras el que hizo ante el Borussia Dortmund.

Goles que le vienen bien al brasileño tras la decepción que sufrió al no llevarse el Balón de Oro que fue para el español del Manchester City Rodrigo Hernández.

france Football Rodrigo ganó el Balón de Oro a Vinicius por 41 puntos de diferencia

LESIONES DE MILITAO, RODRYGO Y LUCAS VÁZQUEZ

El brasileño Éder Militao sufrió este sábado durante el partido contra el Osasuna una “rotura completa del ligamento cruzado anterior con afectación de ambos meniscos en la rodilla derecha”, la segunda lesión de gravedad en la rodilla en 15 meses, tras la que sufrió en la pierna izquierda al inicio de la temporada pasada.

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Eder Militão por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una rotura completa del ligamento cruzado anterior con afectación de ambos meniscos en la rodilla derecha. Militão será intervenido en los próximos días”, informó el club en su página web.

EFE Éder Militão, en el césped lesionado de la rodilla.

Rodrygo Goes y Lucas Vázquez se someterán a pruebas médicas el próximo lunes para conocer el alcance de sus respectivas lesiones musculares que les obligaron a abandonar el terreno de juego prematuramente en un partido contra Osasuna

En el caso de Rodrygo tiene afectado el recto femoral de la pierna izquierda y esperan que esté fuera de los terrenos de juego al menos un mes; mientras que para Lucas, con una lesión en el aductor izquierdo, se prevé, al menos, tres semanas de baja, tal y como confirmó nuestra compañera Arancha Rodríguez.

RAMOS

De nuevo, como ocurrió cuando Dani Carvajal sufrió su dura lesión, el nombre de Sergio Ramos ha salido a la palestra como posible refuerzo blanco.

Durante las últimas horas, el de Camas ha compartido diversos vídeos donde se le ve realizando grandes ejercicios físicos, a pesar de no tener ningún equipo.

El exjugador del Real Madrid también ha compartido un mensaje de ánimo hacia Militao en redes sociales: "Fuerza, Mili 💪🏻. Te sabes el camino de vuelta, lo recorriste una vez y lo vas a volver a hacer"

Manolo Lama, gran conocedor de Ramos, valoró la posibilidad de este hipotético regreso: "Por Sergio Ramos no va a haber problema. Está libre, madridista por los 4 costados y no creo que ponga problemas. Por ese lado no veo problema"

"Tendrá 100 años y estará físicamente bien. Se cuida mucho y disfruta haciéndolo. Ahora no tiene equipo y se entrena como si tuviera la final de la Champions mañana", señaló Lama.

En opinión de Lama, "al Madrid le vendría bien por experiencia, madridista y porque conoce la casa", pero "otra cosa es que Florentino quiera": "Tiene que decidir Florentino y no Ramos".

Nuestra compañera Arancha Rodríguez ya señaló en el tramo final de Tiempo de Juego que esta opción está totalmente descartada en el Real Madrid. En cuanto a fichar o no en este mercado de invierno o algún jugador libre, no está descartado tampoco que los blancos no fichen a nadie y se queden como están a la espera de la recuperación de los jugadores lesionados como Alaba o Tchoauméni y también recurrir a jugadores de la cantera como Asencio, protagonista este sábado al dar la asistencia a Bellingham.

