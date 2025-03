La "solución" que propone Tomás Guasch para el caso de Julián Álvarez: "Uno se ha ido de rositas"

Si hay una imagen que ha marcado esta semana la actualidad en el mundo del fútbol es la imagen del famoso penalti que lanzó Julián Álvarez ante el Real Madrid el pasado miércoles en la ronda de penaltis correspondiente al encuentro de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones.

uefa

La UEFA aseguró este jueves que el jugador argentino del Atlético de Madrid Julián Álvarez tocó dos veces el balón en el lanzamiento del penalti, que el árbitro polaco Szymon Marciniak anuló a instancias del VAR, en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones en el que quedó eliminado ante el Real Madrid.

En un comunicado en el que incluye la imagen del lanzamiento, la UEFA mantiene que "aunque fue mínimo, el jugador hizo contacto con el balón con el pie de apoyo antes de patearlo, como se muestra en el vídeo adjunto".

900/Cordon Press Momento exacto en el que Julián Álvarez se resbala en su penalti.

"Bajo la regla actual (Reglas de Juego, Regla 14.1), el VAR tuvo que llamar al árbitro para indicar que el gol debía ser anulado. La UEFA entablará conversaciones con la FIFA y la IFAB para determinar si la regla debería revisarse en los casos en que un doble toque sea claramente involuntario", añade.

respuesta de las peñas

La Unión Internacional de Peñas del Atlético de Madrid pidió este viernes al club rojiblanco que “actúe con la máxima energía y celeridad” para “reparar el posible daño causado” por la invalidación del penalti de Julián Alvarez.

“No compartimos de ninguna de las maneras la respuesta del club ante la inaceptable actitud de la UEFA al respaldar la decisión tomada por el VAR, dando por buena la anulación de un gol claramente legal de Alvarez en lo que, a todas luces, supone una adulteración de la competición”, expresó el organismo en un comunicado.

Asimismo, la Unión de Peñas lamenta “profundamente que el club, en esta ocasión, no haya sido capaz de dar debida satisfacción a la reivindicación de sus aficionados iniciando acciones de todo tipo, vía impugnación del partido y/o demanda judicial contra los responsables del grave perjuicio ocasionado por la torpe y negligente acción de todo el equipo arbitral”.

“Entendemos que escuchar a la afición es siempre una obligación, por lo que no comprendemos que el club, ante esta situación de máxima gravedad, no haya convocado a la Comisión Social ni haya recabado la opinión de los legítimos representantes de los aficionados”, añadió.

simeone

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, mostró su indignación por la decisión tomada con el penalti de su compatriota, y en rueda de prensa pidió a los periodistas que levantaran la mano si alguien pensaba que estaba bien anulado ese penalti. En el siguiente vídeo podrás ver cómo fue ese instante y cómo se vivió en El Partidazo de COPE con Juanma Castaño.

tiempo de análisis

Este viernes, nuestro compañero Tomás Guasch dio su 'solución' para este tipo de casos: "Creo que tengo la solución, no definitiva pero casi. Toda jugada, acción o lance del juego, lance (...) Todo lo que pueda beneficiar al Madrid no será tenido en cuenta"

"Hay otra solución que es liquidar al Madrid. Me parecería un poco, no sé si sería legal, pero lo que yo digo es que esto incluye en el nuevo reglamento todo lo que pueda favorecer al Madrid no será tenido en cuenta. Aquí hay uno que se ha ido de rositas. Es el portero del Madrid, Courtois, ¿por qué no para el penalti? Como si le hubiera tocado Julián una, dos o catorce veces. Culpa del Madrid también", sentenció Guasch.

CORDONPRESS Julián Álvarez, con gesto de decepción, tras la eliminación del Atlético de Madrid en la Liga de Campeones

Un Guasch que concluyó su análisis con el siguiente mensaje: "Reglamento nuevo. Nada que pueda favorecer al Madrid se ha tenido en cuenta. Viviremos todos más felices. ¿Y qué es el fútbol? ¿Qué es el deporte? La felicidad".