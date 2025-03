Gonzalo Miró, perplejo por el penalti anulado a Julián Álvarez en el Atlético - Real Madrid: "No lo he visto en mi vida"

El Real Madrid jugará los cuartos de final de la Champions League tras eliminar al Atlético de Madrid en la tanda de penaltis. Los rojiblancos se adelantaron con un gol de Gallaguer a los 30 segundos y Vinicius falló un penalti. El conjunto de Ancelotti se enfrentará al Arsenal en la próxima eliminatoria.

En los onces iniciales, Simeone metió dos cambios respecto al partido de ida: Reinildo por Javi Galán en el lateral izquierdo y Gallaguer por Lino en el centro del campo. Por parte del Real Madrid, Carlo Ancelotti metió el once que anunció Miguel Ángel Díaz a mediodía, con Modric junto a Tchouameni en el centro del campo y con Mbappé en ataque, después de las pruebas médicas a las que fue sometido por la mañana.

El partido no pudo comenzar mejor para el Atlético de Madrid porque a los 30 segundos, y nada más sacar de centro, un mal despeje de Asencio acabó en los pies de los rojiblancos, que abrieron a la banda para que De Paul metiera un centro raso al que no llegó Giuliano pero sí Gallaguer, que marcó el gol que empataba la eliminatoria.

EFE Los jugadores del Atlético celebran el gol de Gallagher contra el Real Madrid.

A partir de ahí el Real Madrid tuvo la posesión casi total de la pelota pero sin crear peligro. Vinicius pidió un penalti por mano de Giuliano, pero Pedro Martín avisó en Tiempo de Juego que “la mano la tiene en posición natural”. Y poco después el Atleti pudo marcar el segundo con un fuerte disparo de Julián Álvarez que obligó a Courtois a hacer un paradón a mano cambiada.

Desde la media hora de encuentro fueron los de Simeone los que tuvieron más tiempo la pelota y volvieron a llegar con peligro con otro disparo de Julián al palo corto y Courtois tapó bien para mandar a córner. La primera parte se acababa con el 1-0 y con una muy mala imagen del Real Madrid.

Fotograma de la mano de Guiliano Simeone en el área tras un centro de Vinicius durante el Atlético de Madrid-Real Madrid de Champions

la segunda parte

La segunda parte comenzó como acabó la primera, con un tiro de Julián Álvarez desde la frontal del área y con otra parada de Courtois, que tuvo que tirarse hacia su palo izquierdo para evitar el 2-0. El partido pudo cambiar en el minuto 69, cuando un jugadón de Mbappé acabó con un penalti de Lenglet, que le tuvo que derribar cuando se plantaba solo ante Oblak. El penalti lo tiró Vinicius muy desviado, dejando el marcador en el 1-0.

EFE MADRID, 12703/2025.- El delantero brasileño del Real Madrid, Vinicius Junior, golpea el balón desde el punto de penalti durante el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones que Atlético de Madrid y Real Madrid disputan este miércoles en el estadio Metropolitano. EFE/J.J. Guillen.

El Atleti respondió con otra llegada y un tiro de Giuliano que despejó Courtois, el mejor jugador del Real Madrid. Ancelotti fue el primero en empezar a mover el banquillo, sacando a partir del minuto 65 a Camavinga, Lucas Vázquez, Brahim y Fran García. Por su parte, Simeone hizo sus cambios más tarde, metiendo a Lino, Correa, Sorloth y Nahuel Molina. Correa estuvo cercar de marcar cerca del 90', pero su disparo casi en área pequeña se marchó alto. Al final, el encuentro se marchó a la prórroga, en la que no hubo grandes ocasiones para ninguno de los dos equipos, y el partido se marchó a los penaltis.

El Real Madrid acabó clasificándose para los cuartos de final, donde jugará contra el Arsenal, después de ganar 2-4 en la tanda de penaltis.

la sorpresa de gonzalo miró con los penaltis

Julián Álvarez marcó su penalti pero el árbitro lo anuló después que le avisaran desde el VAR que el delantero argentino, que se resbaló al disparar, había tocado dos veces la pelota al tirar: "Yo todavía estoy reflexionando sobre lo que ha pasado, porque como no lo entiendo, desde que tengo uso de razón viendo fútbol, esto no lo he visto en mi vida. Será así, yo no lo discuto, tendré que ver alguna imagen donde se vea que Julián Álvarez da el balón dos veces en el lanzamiento; yo no lo he visto, en la repetición no lo veo. Yo no he visto esto jamás. Estoy absolutamente sorprendido. Cuando lo vaya asimilando, seré capaz de hacer una reflexión mayor. Estoy todavía un poco perplejo con lo que ha ocurrido".