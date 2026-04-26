La reacción de Dana White al intento de atentado contra Donald Trump: "Nos decían ¡al suelo! Yo no me tiré, ¡fue jodidamente impresionante!"

Uno de los asistentes a la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca organizada en el Hotel Washington Hilton, y en el que Donald Trump sufrió un intento de asesinato, fue el presidente de la UFC, Dana White.

La reacción del 'mandamás' de la UFC no pudo ser más sorprendente. Lejos de la tensión del momento, White se mostró excitado por haber podido ser testigo de un hecho como el vivido en la noche del sábado al domingo.

"Empezó a haber mucho ruido, volaban las mesas... Entraron todos corriendo con pistolas y gritaban: "¡Todos al suelo!". Yo no me tiré", contó en un vídeo grabado en el hall del hotel.

"¡Fue jodidamente impresionante! Lo disfruté al máximo. Fue una experiencia única y bastante loca", prosiguió su relato.

Dana White estaba sentado justo enfrente de donde estaba sentado el presidente Trump, junto a representantes de Paramount y Skydance -'partnerts' de las retransmisiones de los combates de la UFC-. "Estábamos sentados justo enfrente de la mesa. Justo enfrente de donde estaba el presidente. No tiraron a nadie, pero entraron unos tipos buscando tiradores. Se acercaron a nuestra mesa y pensé que el tirador estaba cerca de nosotros o algo así".