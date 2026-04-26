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Un corredor, trasladado grave al hospital en el Maratón de Madrid; otros 23 participantes, hospitalizados leves

El SAMUR atendió este domingo a más de doscientos corredores por diferentes motivos durante el Maratón de Madrid

Dos participantes del maratón de Madrid, atendidos por el SAMUR

EFE

Dos participantes del maratón de Madrid, atendidos por el SAMUR

Agencia EFE

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El SAMUR-PC ha atendido a 244 personas en el dispositivo puesto en marcha este domingo por la Maratón de Madrid, de las que 24 han necesitado traslado hospitalario y sólo un caso ha resultado grave.

En concreto, se trata de un corredor de 50 años que ha sufrido un golpe de calor. El equipo sanitario lo ha intubado y, una vez estabilizado, lo ha trasladado al hospital Clínico con pronóstico grave, informa Emergencias Madrid.

En total, 47.000 corredores han tomado las calles de la capital este domingo en la Zúrich Rock ‘n’ Roll Running Series Madrid Maratón 26, en la que Samur ha desplegado medios a lo largo de todo el recorrido.

El servicio de Emergencias ha tenido equipos distribuidos estratégicamente y tres Puestos Sanitarios Avanzados para atender a corredores y asistentes.

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