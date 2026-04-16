Simeone recupera a Pablo Barrios para la final de Copa del Rey

El Atlético de Madrid completó este jueves su último entrenamiento antes de viajar este viernes a Sevilla para la final del día siguiente de la Copa del Rey contra la Real Sociedad, sin Alexander Sorloth y Nahuel Molina sobre el césped, además de los lesionados David Hancko y José María Giménez, que siguen su recuperación de sus respectivas dolencias, pero con Pablo Barrios, listo para ese encuentro.

Bajo el sol, el entrenamiento vespertino del Atlético, tras el día libre del miércoles después de la clasificación para las semifinales de la Liga de Campeones frente al Barcelona, fue a varias velocidades, entre el trabajo regenerativo de todos los titulares del pasado martes, además de Obed Vargas; la presencia en el gimnasio de Molina y Sorloth y la sesión con más exigencia de los jugadores que fueron suplentes ante el club azulgrana.

No hay ningún futbolista descartado para el duelo de este sábado en el estadio de La Cartuja de Sevilla, según fuentes del club; tampoco Giménez -baja los tres últimos partidos por una dolencia muscular- ni Hancko -ausente los dos últimos encuentros por una torcedura de tobillo-, que son los jugadores que están lesionados.

Pablo Barrios ya está listo para el encuentro, después de no poder jugar dieciséis de los últimos diecisiete partidos a causa de dos lesiones musculares que ha sufrido en los dos últimos meses y medio.

El equipo se concentrará en la noche de este jueves en un hotel madrileño, antes de tomar rumbo este viernes a mediodía a Sevilla, donde se entrenará en el escenario del partido desde las 18:00 horas.