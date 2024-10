Simeone se pone firme con Samu Omorodion: "El 28 de junio mandó un mensaje dejando claro que no quería estar en el Atlético"

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, respondió este sábado a Samu Omorodion, traspasado al Oporto este verano, que el delantero mandó un "mensaje" allá "por el 28 de junio", antes del inicio de la pretemporada, en el que "quedó claro que no quería estar" en el conjunto rojiblanco, según expresó el técnico en la rueda de prensa de este sábado.

"Nosotros tratamos de ser justos en la búsqueda de lo mejor para el club y lo mejor para el equipo, pero él sabe muy bien que allá por el 28 de junio mandó un mensaje que, evidentemente, quedó claro que no quería estar en el Atlético de Madrid", aseguró el preparador argentino durante su comparecencia en el estadio Riyadh Air Metropolitano.

Después de las declaraciones del atacante sobre su paso en la pretemporada por el club madrileño, en el que se quejó de la falta de oportunidades, Simeone fue preguntado por ello en la víspera del encuentro de este domingo contra el Leganés en el Metropolitano.

Por otra parte, el técnico argentino afirmó que dejan "en manos del club" todo lo que tiene que ver con la sanción por los incidentes del derbi madrileño. "Creo que se está manejando de la mejor manera, identificando a la gente que tiene que salir, y obviamente cuidando a nuestros hinchas, a los que están continuamente con nosotros y que son un montón. Seguramente mañana habrá un ambiente fantástico y nosotros esperamos trabajar en consecuencia de lo que venimos proponiendo estas dos últimas semanas", expresó.

Cordon Press Giménez y Koke hablan con el Frente Atlético tras los incidentes del derbi.

"En cuanto a lo emocional, nosotros nos enfocamos con ilusión, con entusiasmo y con ganas. Vuelve LaLiga; se está cortando demasiado seguido, pese a que tenemos muchos partidos seguidos cuando empezamos a jugar. Son muchos cortes, vendría bien, no tener tantos", prosiguió. "Nos afecta como a cualquier equipo que la grada de detrás de la portería no esté. Es una gente que está siempre ahí cantando, siempre cerca de entusiasmar a todo el público. Van a faltar 5.000 personas, pero tenemos 55.000-60.000 para compensar esa falta de la gente que no va a estar", apuntó.