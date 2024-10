Samu Omorodion, en El Partidazo de COPE: "En el Atleti no me querían porque a lo mejor creían que no tenía suficiente nivel"

Samu Omorodion, delantero del Oporto, fue protagonista este martes con la selección sub 21 después de marcar cuatro goles en la primera parte en el partido ante Malta, partido de clasificación para el Europeo de 2025: “Estoy muy contento por la victoria del equipo, que es lo más importante. El que más me gusta es el tercero”. El delantero está haciendo un gran comienzo de temporada, con once goles marcados en su club y con España: “Sabia de lo que era capaz, conocía mis capacidades. Es un buen inicio de temporada pero tengo que mejorar muchas cosas para seguir ayudando a mi club y a la selección. Seguro que llegarán muchos más”.

Sobre la posibilidad de que Luis de la Fuente, seleccionador nacional, le hubiera llamado para esta convocatoria para los partidos ante Dinamarca y Serbia de la Liga de las Naciones, Samu reconoció que estaba pendiente: “No me llevé un palo, es verdad que estaba un poco pendiente. Mi familia y amigos estaban más pendientes. Hay que tomarlo con tranquilidad, soy joven y sé que mi momento va a llegar. Estoy enfocado en lo que tengo que hacer”.

El Atlético de Madrid fichó a Samu este pasado verano pero no llegó ni a debutar en partido oficial con los rojiblancos porque antes lo vendieron al Oporto. El equipo portugués pagó 15 millones de euros por el 50% del jugador: “Ellos son los que deciden, si no me quieren a lo mejor es porque creen que no tengo suficiente nivel. Simeone no habló conmigo, ni la nadie de la directiva; solo Carlos Bucero”.

Cordon Press El joven delantero español ha marcado 7 goles en los últimos 5 partidos.

Esta martes por la tarde se disputó el Rumanía - España de sub 19 y, al final del encuentro, el joven jugador del Athletic Elijah Gift sufrió un insulto racista. Sobre este acto racista, el delantero de la selección española aifrmó que “Estamos cansados de estas tonterías. Siempre es la misma historia. Hasta que no se toman medidas de verdad, esto no va a cambiar. Lo que diga, no va a ayudar nada. Esto no tiene cabida en el fútbol. Le mando todo mi apoyo y estamos todos con él. Espero que se alce la voz para que esto no se vuelva a repetir”.