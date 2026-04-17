Simeone: "Es el momento de volver a la tierra y sabemos que nos encontraremos muchas dificultades en la final"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que levantar el título este sábado en la final de la Copa del Rey Mapfre 2025-26 "no" sería "solamente ganar", sino que supondría para la entidad madrileña "un propósito para un montón de cosas" que tiene aún por delante en lo que resta de temporada.

"Sabemos lo bonito que es jugar una final para cualquier deportista, tanto los chicos de la Real Sociedad como los nuestros tienen la gran ilusión de ganar y darán todo para hacerlo", afirmó este viernes el técnico argentino en rueda de prensa desde el Estadio de La Cartuja.

Simeone confesó en Sevilla que gestiona "con ilusión, entusiasmo, fe, humildad y seguridad" este duelo que decidirá al campeón en plena semana de euforia para él. "Siempre imagino lo mejor, no tengo otro pensamiento que lo mejor. No es solamente ganar una Copa del Rey, es un propósito que tenemos por delante para un montón de cosas", señaló.

EFE Los jugadores del Atlético de Madrid se ejercitan en La Cartuja.

El equipo rojiblanco llega a La Cartuja tras haberse clasificado para las 'semis' de la Liga de Campeones. "Jugamos el martes un partido importante, que nos dejó un pase muy bonito, que es la semifinal de Champions. Eso fue estar arriba, ahora volvemos a la tierra, que es lo que cuenta. Sabemos las dificultades que nos vamos a encontrar", analizó a rebufo de sus exitosos cuartos de final ante el FC Barcelona.

Luego elogió a la Real Sociedad. "Un equipo competitivo, sabe pelear, sabe jugar, tiene distintas formas de atacar, por dentro y por fuera con buenos futbolistas y jóvenes. Y no esperamos otra cosa que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño", indicó sobre su rival.

Además, Simeone admitió haber "sallado" y también estar "tranquilo y reservado" en los días previos a esta final. "Sabiendo que el lugar que tengo es un lugar importante, pero el lugar determinante es de los futbolistas y ese espacio para ellos, así que acompañarlos para que puedan demostrar todo lo que son capaces de hacer", comentó.

El Atlético vuelve a vivir una final copera 13 años después. "Hemos ido creciendo con las posibilidades que el club siempre nos ha dado, siempre manteniendo una idea, un plan, una búsqueda y en eso sigue cambiando", reconoció de aquel duelo del Bernabéu de 2013. "Es un proceso que va evolucionando, un proceso que va mostrando que la continuidad, el trabajo, la humildad, el saber por dónde ir tiene un camino. Nunca termina de ser lo que uno desea, pero sí se ve lo que uno busca y se ve claramente lo que buscamos", insistió Simeone.

Para el partido de este sábado, el técnico colchonero dio pocas pistas, pero sí adelantó que el recuperado Pablo Barrios acompañará al equipo. "Todos los que estén a partir de mañana en la convocatoria pensamos que nos pueden ayudar. Así que Pablo mañana nos acompañará y esperemos que nos pueda ayudar si el equipo lo necesita", anunció.

Finalmente, Simeone agradeció a la afición "todo el apoyo" brindado hacia él en todo momento desde su llegada como futbolista en su primera etapa y ya luego como entrenador del primer equipo. "No puedo decirle otra cosa que gracias. Juntos pudimos atravesar el crecimiento enorme que ha tenido el Atlético de Madrid en el mundo. No tengo otra palabra para toda mi gente que decir gracias", concluyó el 'Cholo'.