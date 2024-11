Sigue este sábado en Tiempo de Juego desde las 13:00 h el Real Madrid-Osasuna

Real Madrid y Osasuna abrirán la jornada sabatina en Primera División a partir de las 14:00 horas en el Santiago Bernabéu, en un duelo en el que los de Carlo Ancelotti intentarán dar el primer paso para salir de la crisis deportiva. A las 16:15 horas el Estadio de La Cerámica será el escenario de la vuelta a la competición del Villarreal después de la DANA ante un Alavés que rompió su mala racha de resultados contra el Mallorca. Y a las 21:00 horas Leganés y Sevilla lucharán por escapar del descenso y asentarse en la mitad de la tabla clasificatoria.

REAL MADRID - OSASUNA (14:00 HORAS)

La crisis en la entidad madridista es una realidad, y ahora le toca al conjunto afrontarla con actitud y contundencia para que la herida no crezca. El parón internacional de las próximas casi dos semanas será perfecto para la reflexión y el trabajo del equipo, pero también es importante ir a ese 'descanso' con certezas y no con dudas.

Y es que la incertidumbre rodea al Real Madrid desde el inicio de temporada, por su estilo diluido y el poco hambre que ha demostrado la plantilla hasta ahora, pese a la ilusionante llegada de Kylian Mbappé. El francés, en el foco ahora por su ausencia con la selección gala, debe mejorar su puntería, con un solo gol en los últimos seis partidos y errores en mano a mano claros que le dejan señalado.

No mojó ante el AC Milan en la Champions, la segunda derrota consecutiva de los blancos en su estadio después del contundente 0-4 en el Clásico, algo que no ocurría desde marzo de 2019. Esto demuestra el calado del mal momento que afrontan los de Ancelotti, sin actitud ni esfuerzo, dos bases para empezar a construir el fútbol. El italiano tiene poco margen para dar con la tecla y que el equipo cambie el rumbo antes de que sea demasiado tarde.

Y espera que su equipo de un paso adelante ante Osasuna, un equipo que no gana en el Santiago Bernabéu desde abril de 2004; más de dos décadas sin conquistar el feudo madridista. Pero este sábado llegan lanzados tras sus tres triunfos consecutivos --frente a Chiclana (0-5), en Copa, el Valladolid (1-0) y la Real Sociedad (0-2)-- dejando además la portería a cero. Un balance muy positivo que ya les coloca quintos en la tabla con 21 puntos --ocho más que la pasada temporada a estas alturas--.

Los 'rojillos' quieren dar un golpe en la mesa y hurgar en la dolorosa herida del club merengue, que es segundo en la tabla con 24 puntos, a 9 del líder FC Barcelona (aunque con un partido menos), por lo que no se puede permitir otro tropiezo o, incluso, otro partido ramplón que acabe con la paciencia de la parroquia madridista.

No obstante, no esperan grandes cambios en el once de Ancelotti, salvo las ausencias obligadas por lesión de Aurélien Tchouameni, Thibaut Courtois, Dani Carvajal y David Alaba. Entraría Camavinga en el centro del campo, acompañando a Jude Bellingham, que sigue sin marcar, y un Fede Valverde pendiente de sus molestias en la espalda. Mientras que en ataque, Vinícius Júnior tiene que centrarse y tirar del carro, acompañando a Mbappé y a un Rodrygo Goes que regresaría al once.

Y los madridistas tendrán enfrente un Osasuna en su mejor momento, y sin echar de menos a Jagoba Arrasate, ya que se han adaptado perfectamente a lo que propone Vicente Moreno. Su inicio liguero es extraordinario, con solo tres derrotas en lo que va de curso, de ellas solo una en los últimos siete encuentros.

Una de las claves para hacer daño a la, hasta ahora, endeble defensa del Real Madrid --ha recibido nueve goles en los últimos tres duelos-- será Ante Budimir, que llega enchufado. El delantero croata ha marcado dos goles en las últimas dos victorias ligueras, y será un hueso duro para la pareja Rüdiger-Militao.

Los 'rojillos', que han ganado dos partidos de Liga seguidos por primera vez desde febrero, tienen en su rendimiento lejos de El Sadar su asignatura pendiente. Ganaron en el Reale Arena, pero no encadenan victorias desde hace más de un año, aunque son el único equipo que ha sido capaz de ganar al FC Barcelona (4-2) en Liga.

Con la baja de Juan Cruz para el lateral izquierdo, Vicente Moreno, que no estará en el banquillo por sanción y que ha estado ausente por ayudar en su pueblo Massanassa afectado por las inundaciones, tiene a todos disponibles. Solidez en defensa y el centro del campo como receta para hacer sufrir al Real Madrid, con un Lucas Torró capitán de la medular y la habilidad y 'rebeldía' de Bryan Zaragoza, que tendrá enfrente a un cuestionado Lucas Vázquez.

POSIBLES ALINEACIONES:

Real Madrid: Lunin; Lucas Vázquez, Militao, Rüdiger, Mendy; Camavinga, Valverde, Bellingham; Rodrugo Goes, Mbappé y Vinícius Júnior.

Osasuna: Sergio Herrera; Areso, Catena, Boyomo, Bretones; Torró, Moncayola, Aimar Oroz; Rubén Peña, Budimir y Bryan Zaragoza.

VILLARREAL - ALAVÉS (16:15 HORAS)

El Villarreal, que dejará su habitual color amarillo para vestir de negro, realizará un minuto de silencio antes de empezar el encuentro y habrá una gran bandera de la Comunidad Valenciana en el terreno de juego, dado que la provincia más afectada, con cerca de doscientos muertos confirmados, es la de Valencia.

En el terreno deportivo, el conjunto 'groguet' volverá a competir tras diez días sin hacerlo, puesto que su último partido fue el pasado 29 de octubre. Además, fue un choque de Copa contra el Poblense en el que Marcelino dio minutos a los menos habituales por lo que sus titulares llevan dos semanas sin competir.

El técnico asturiano mantiene las bajas de Juan Foyth, Alfonso Pedraza y Gerard Moreno pero recupera al menos a Denis Suárez, que regresa a la convocatoria tras varias semanas lesionado.

Enfrente, los vitorianos llegan tras romper la racha de cinco derrotas consecutivas con un triunfo sólido ante el Mallorca en un partido en el que lograron dejar la portería a cero después de 8 jornadas.

Corregida esa fragilidad defensiva, los de Luis García Plaza esperan recuperar sensaciones lejos de su feudo y aprovechar la pegada que tuvo el Glorioso al comienzo de la competición.

El técnico albiazul no podrá contar con Carlos Protesoni y Hugo Novoa, ambos lesionados, y todo apunta a que el once que jugará en Castellón no será muy diferente al que saltó en Mendizorroza la pasada jornada.

El preparador babazorro contará con una gran parte de jugadores que vistieron el curso pasado la zamarra del equipo vitoriano, salvo en la defensa. Aquí tendrá la duda de Adrián Pica o Santiago Mouriño para acompañar a Abdel Abqar.

En el centro del campo podrían repetir Ander Guevara y Antonio Blanco tras la lesión de Protesoni, mientras que Jon Guridi, Carlos Vicente, Abde Rebbach y Kike García, serán los hombres más ofensivos del equipo vasco.

LEGANÉS - SEVILLA (21:00 HORAS)

El Sevilla visita al Leganés en un choque en el que conseguir los tres puntos puede permitir a ambos poner tierra de por medio con respecto a los puestos de descenso, y en el que el cuadro hispalense tendrá que medirse a su pasado, pues hasta cuatro futbolistas del rival jugaron allí.

De todos ellos uno seguro será titular, ya que los arqueros Marko Dmitrovic y Juan Soriano pugnan por un puesto, últimamente con ventaja para el serbio. Por su parte tanto Óscar Rodríguez, que vive una segunda etapa en la entidad madrileña, como Munir El Haddadi no se encuentran entre los futbolistas con más protagonismo.

Pese a ello, en un equipo donde el movimiento en las alineaciones titulares es de momento una constante, podrían tener sus opciones. De hecho Munir marcó la pasada jornada en la derrota en Girona su primer gol con la elástica blanquiazul, convirtiéndose en el único menor de 30 años que ha visto portería con siete equipos distintos en la elite del fútbol español.

Más allá de lo que hay en juego la cita servirá también para mostrar el compromiso del anfitrión con los afectados por las inundaciones provocadas por la dana de Valencia. Así, este donará cien euros por cada kilómetro que recorran sus jugadores; pondrá el himno de la Comunidad Valenciana cuando los jugadores salten al césped y además se desplegara una bandera de esta en la grada.

Por su parte el Sevilla, en la zona templada de la tabla como decimotercero con 15 puntos, llega a Butarque con la necesidad de recobrar el ánimo y las sensaciones positivas para disipar las dudas surgidas tras la última derrota en casa con la Real Sociedad (0-2), pero también con las mismas siete bajas de la pasada jornada, lo que proyecta incógnitas para el once, sobre todo en la línea ofensiva.

El equipo de Xavi García Pimienta, quien ha dejado claro que deberán emplearse a fondo e igualar la intensidad que le ponga al juego el Leganés para sacar algo positivo, precisa recuperar la confianza tras el varapalo sufrido por la derrota contra los donostiarras, en un mal partido que llevó de nuevo el pesimismo a su afición en una campaña difícil por los problemas que afectan al club, económicos e institucionales ante la guerra por el poder entre sus accionistas.

Lo deportivo, además, no contribuye a mitigar esa incertidumbre social e institucional en un Sevilla acostumbrado en este siglo a aspirar a cotas muchísimo más altas, pero la realidad se impone y el técnico catalán ha pedido a los suyos reforzar la atención y mejorar en defensa y en ataque para volver a estar más cerca de Europa que de la zona baja.

Los sevillistas se presentan se presenta en el campo del Leganés, un rival al que pueden distanciar bastante en la clasificación en el nuevo objetivo realista del equipo del barrio de Nervión de ir a por la permanencia y alejarse del peligro, con los mismos problemas que en las últimas jornadas por sus numerosas bajas por lesión.

