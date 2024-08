Sigue este miércoles en Tiempo de Juego desde las 19:00h el Atlético-Espanyol

Athletic y Valencia se mide este miércoles en San Mamés en la continuación de la tercera jornada de Primera División, en un partido en el que ambos conjuntos buscan la primera victoria de la temporada. Valladolid y Leganés se medirán en Zorrilla en un duelo entre recién ascendidos. A partir de las 21:30h la Real Sociedad se enfrentará al Alavés con el objetivo de conseguir el segundo triunfo consecutivo. Y el partido estrella del miércoles es el Atlético-Espanyol, en el que los de Siemeone quieren seguir con su buena dinámica. Toda la emoción la podrás seguir en Tiempo de Juego con Paco González y Manolo Lama desde las 19:00 horas, en COPE.

Athletic - Valencia (19:00 Horas)

Athletic y Valencia vuelven a verse las caras en San Mamés (19.00) en uno de los clásicos del fútbol español. Dos históricos de LaLiga que no han arrancado de la forma esperada el campeonato, y tras dos jornadas disputadas no saben lo que es ganar. Unos resultados que han llevado a ambos a ocupar zonas bajas de la clasificación, siendo los rojiblancos decimoquintos con un solo punto, mientras que el conjunto 'che', que aun no ha puntuado, es colista.

Acabar con la mala dinámica de resultados es el principal objetivo de ambos. En el caso de los de Valverde, vienen de decepcionar en su debut ante un Getafe con muchas bajas, y de caer el pasado fin de semana frente al Barça en Montjuic con una imagen muy pobre. Dos partidos que no cumplen con las expectativas generadas por un equipo que, además de retener a Nico Williams, se ha reforzado con jugadores como Gorosabel y Álvaro Djaló, este último sin minutos por lesión, pero que podría debutar ante el conjunto valencianista.

Por su parte, el equipo de Rubén Baraja ha tenido que hacer frente a un complicado inicio de competición midiéndose en el debut al Barcelona en casa y visitando Balaídos en la segunda jornada. El resultado en ambos partidos fue el mismo, derrota, aunque ante los azulgranas ofrecieron una mejor cara que ante los gallegos, que pasaron por encima y evidenciaron los problemas del equipo en defensa.

El mal arranque y la acumulación de partidos en los últimos días hacen que tanto rojiblancos como valencianistas puedan presentar rotaciones en sus alineaciones. En el Athletic, Nico Williams podría partir desde el banquillo después de acabar el partido ante el Barça con molestias musculares, dando paso en el once a Guruzeta, suplente en Montjuïc. Además, Ander Herrera, De Marcos y Agirrezabala apuntan a titulares.

Por su parte, Baraja podría utilizar de inicio por primera vez en la temporada al último fichaje 'che', Luis Rioja, que ya debutó ante el Celta. Además, Tárrega podría entrar en lugar de Jesús Vázquez, desplazando a Yarek al lateral zurdo, y Guillamón podría apuntalar la medular en lugar de Javi Guerra, titular en las dos primeras jornadas.

Valladolid - Leganés (19:00 Horas)

Valladolid y Leganés miden sus fuerzas en el Estadio José Zorrilla en un duelo que enfrenta a dos equipos que luchan por el mismo objetivo en la temporada: conseguir la permanencia. Y con esa empresa en la mente, el inicio de liga de ambos ha sido bueno, sabiendo tanto vallisoletanos como madrileños lo que es ganar en estas dos primeras jornadas.

Los locales, que vienen de caer dejando una buena imagen ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, quieren encadenar su segunda victoria consecutiva ante su público, y colocarse con seis puntos en la parte alta de la tabla. Lugares que ocupa un sorprendente Leganés que ha sumado cuatro de seis puntos en sus dos primeros encuentros en el regreso de los pepineros a LaLiga EA Sports.

La igualdad será la nota predominante en un duelo entre los dos primeros clasificados de la pasada LaLiga Hypermotion. De hecho, en el curso pasado, ninguno fue capaz de superar a su rival en los dos duelos que disputaron, empatando ambos, con un resultado 1-1 en el José Zorrilla, y un empate sin goles en Butarque.

Atlético - Espanyol (21:30 Horas)

El conjunto colchonero llegará a esta cita tras vencer en su estadio al Girona por 3-0, en un duelo en el que los pupilos de Diego Pablo Simeone exhibieron poderío y presentaron sus credenciales a seguir en la zona más alta de la Liga EA Sports. Pero, para refrendarlo, no deben despistarse ante rivales incómodos como parece que será el Espanyol.

El curso pasado, los del 'Cholo' Simeone exhibieron una gran solidez como locales, sumando 49 de 57 puntos posibles y siendo el segundo mejor equipo en casa, solo por detrás del campeón Real Madrid. Y esa fortaleza en el Metropolitano debería ser esta temporada una de las claves de su hipotética candidatura al título liguero.

El Espanyol calibrará el buen inicio de los rojiblancos, que se han reforzado con el delantero argentino Julián Álvarez como gran estrella, pero que aún no ha estrenado su casillero goleador. El choque ante los pericos podría ser una buena oportunidad para que marque su primer tanto con la camiseta atlética, al igual que para el inglés Conor Gallagher, que podría estrenarse como titular.

El que podría vivir su debut como colchonero es el último fichaje, el central francés Clément Lenglet, que regresa a LaLiga EA Sports tras dos años en la Premier League cedido por el Barça, y que en esta ocasión ha elegido el cuadro madrileño como destino para vivir otra etapa a préstamo.

El choque servirá para medir la capacidad del banquillo colchonero de rendir y dar descanso a los titulares como el atacante francés Antoine Griezmann, que podría ser suplente en este duelo, al igual que los centrales José María Giménez o César Azpilicueta, que acostumbran a tener problemas físicos.

Enfrente estará un Espanyol aún sin puntos en la clasificación, después de caer ante el Valladolid en su debut y ante la Real Sociedad en su segundo partido, ambos por 1-0. Los recién ascendidos no quieren encadenar tres tropiezos consecutivos, y para ello deberán vencer en un estadio en el que no ganan desde 2018, cuando lo hicieron por 0-2 con goles de Leo Baptistao y Stefan Savic en propia puerta.

Los pupilos de Manolo González buscarán marcar su primer gol en esta temporada, para lo que se encomiendan al héroe del ascenso, el canterano Javi Puado que marcó un histórico doblete en el partido de vuelta de la final ante el Real Oviedo, para certificar la vuelta perica a Primera División.

Además de Puado, los ojos también se ponen en Alejo Véliz, que falló un claro mano a mano en el último duelo, así como en los extremos Jofre Carreras e Irvin Cardona, que deberán aprovechar las escasas oportunidades que ofrezca la defensa colchonera. No en vano, en la víspera, el técnico perico ya anunció que hará rotaciones.

Otro aspecto clave del encuentro será la faceta defensiva, donde sobresale el guardameta Joan García, debutante en la máxima categoría, que estará escoltado por el capitán Sergi Gómez y Omar El Hilali en la zaga, cuya labor será fundamental ante el gran potencial del Atlético de Madrid, más aún tras la baja de Leandro Cabrera por lesión.

Será el duelo 50 entre ambos conjuntos, con dominio histórico para los rojiblancos al haberse impuesto en 22 ocasiones, por 13 victorias de los pericos y 14 empates. Como locales, los madrileños han vencido en 14 de las 26 veces que se han medido, mientras que los catalanes han ganado seis, y se ha registrado empate en otras seis ocasiones.

Posibles Alineaciones:

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Witsel, Giménez, Lino; Koke, Gallagher, Barrios; Sorloth y Julián Álvarez.

Espanyol: García; Romero, Calero, Gómez, El Hilali, Tejero; Lozano, Oliván, Carreras; Véliz y Puado.

Real Sociedad - Alavés (21:30 Horas)

En el Reale Arena, la Real Sociedad quiere dar la primera alegría de la temporada a su afición en el primer derbi vasco de la temporada ante el Deportivo Alavés (21.30), un duelo en el que ya no estará el centrocamposta Mikel Merino, que este martes completaba su fichaje por el Arsenal.

Los de Imanol Alguacil llegan al partido con la moral alta después de lograr el primer triunfo de LaLiga frente al RCD Espanyol (0-1), mientras que los de Luis García lograron su primer punto del curso el último encuentro con un empate ante el Real Betis (0-0).

Después de un tropiezo inesperado en su debut en Liga ante el Rayo, el conjunto donostiarra vuelve a casa con el objetivo de conseguir una segunda victoria consecutiva que lo aupe a las posiciones nobles de la clasificación. Para ello, deberá ganar a un Deportivo Alavés que, pese a solo haber sumado uno de los seis puntos en juego, ya consiguió un empate la pasada temporada en Anoeta.

No se esperan muchos cambios en el once de la Real Sociedad, que dará continuidad a los jugadores que vencieron al Espanyol a domicilio, siendo la incorporación del goleador Take Kubo en lugar de Becker la presumible única novedad. Por su parte, más movimiento habría en la alineación de Luis García, que podría conceder la primera titularidad del curso a Villalibre, así como dar entrada a Luka Romero y Carlos Martínez en las bandas. Novedades que se sumarían a la obligada en eje de la defensa de Diarra por el sancionado Sedlar.

