Sigue este sábado en Tiempo de Juego desde las 15:00h el debut de España en la Eurocopa

España debuta este sábado en la Eurocopa y lo hace midiéndose a la Croacia de Luka Modric en el partido que abrirá el Grupo B (18:00h). Posteriormente, a las 21:00h Italia iniciará contra Albania la defensa del trono, en un duelo en el que los transalpinos no tiene margen de error al compartir grupo con la selección español y el combinado croata. Y a las 15:00h abrirá la jornada del sábado el encuentro entre Hungría y Suiza. Toda la emoción la podrás seguir en Tiempo de Juego con Paco González y Manolo Lama desde las 15:00 horas, en COPE.

Hungría - Suiza (15:00 Horas)

Dominik Szoboszlai y Xherdan Shaqiri se enfrentarán por primera vez en toda su carrera: la juventud y el desparpajo del húngaro ante la veteranía del suizo. Los dos centrocampistas son referentes en sus selecciones, que se verán las caras este sábado en su estreno en la Eurocopa de Alemania con un duelo inédito entre dos futbolistas con caminos similares hasta alcanzar una relevancia internacional incuestionable.



Hungría, con ese aroma clásico que irradia buen fútbol gracias a un pasado magistral en el que brillaban nombres como Puskás, Kocsis, Bozsik, Hidegkuti, Sarosi o Czibor, y Suiza, con su generación dorada al borde de la extinción en el que puede ser su último gran torneo, tienen nombres con una calidad fuera de dudas que pueden brillar en la Eurocopa. En el conjunto 'magiar', Gulácsi, Orbán, Szalai o Sallai, sobresalen por encima del resto; en el helvético, Xhaka y Sommer no se quedan atrás.

Convocatoria oficial de Hungría para la Eurocopa 2024.

Pero otros dos, Szoboszlai y Shaqiri, centrarán los focos del duelo que se disputará en Colonia. El primero, después de perderse la anterior Eurocopa por lesión, es, a sus 23 años, el referente de Hungría. Y ha seguido el mismo camino que Shaqiri: desde su país hizo las maletas para jugar en Alemania, despuntó en el Leipzig y se marchó a la Premier League para vestir la camiseta del Liverpool a las órdenes de Jürgen Klopp.



Shaqiri, mientras, con 32 años, apura una carrera que inició en el Basilea y a la que dio lustre en el Bayern Múnich en la temporada de Jupp Heynckes en la que ganó todo (2012/13). Perdió relevancia con Pep Guardiola, se fue al Stoke City y desde ahí dio el salto al Liverpool, donde también coincidió con Klopp. A lo largo de tres cursos vivió en una montaña rusa con muchos altibajos y acabó traspasado al Lyon. En Francia no aguantó mucho tiempo y probó en Estados Unidos, en el Chicago Fire, club en que no está muy a gusto.



Parece que la carrera de Szoboslai será más estable. Su carácter, menos indomable que el del suizo, ayuda. Y aunque juegan en posiciones similares, tanto de mediapunta como escorados a una de las dos bandas, su estilo, con alguna similitud, es diferente. Y es que, Szboszlai se sacrifica mucho más en defensa que Shaqiri. Es más combativo. Pero, como el genio helvético, posee un disparo endiablado y una capacidad para filtrar pases asombrosa. En Inglaterra, en su año de debut en la Premier League, ha demostrado esas cualidades (siete tantos y cuatro asitencias) aunque aún tiene que asentarse en el once.

Convocatoria oficial de Suiza para la Eurocopa 2024.@nati_sfv_asf

En Colonia se encontrarán dos nombres que se desarrollaron en Alemania y que se marcharon a Inglaterra. Juegan en zonas parecidas del campo y son dos de los líderes de Hungría y Suiza. Sin embargo, Shaqiri genera más dudas: hay debate sobre su presencia en el once. Su técnico, Murat Yakin, parece que no está convencido de alinear a un jugador que puede estar en el ocaso de su carrera y que ha jugado esta temporada en un club menor de la MLS. Sin embargo, la lesión de Steven Zuber, que estará en el primer partido por una distensión en un gemelo, le obligaría a optar sí o sí por Shaqiri.



Tampoco podrá alinear a Denis Zakaria, con una lesión muscular que le impedirá participar en el estreno de Suiza, que podría despedir a su gran generación. Desde 2010 ha disputado todos los Mundiales y todas las Eurocopas menos la de Polonia y Ucrania 2012. Su objetivo, es superar su mejor registro, los cuartos de final de la pasada edición disputada a lo largo del continente.



En el otro lado, Marco Rossi no tendrá ninguna duda con Szoboszlai. Será titular junto a un once más previsible que peleará por pasar de la fase de grupos. Esa será su forma de dar un paso hacia delante después de disputar las dos últimas Eurocopas tras años de ostracismo internacional (entre 1990 y 2016 no participó en ningún gran torneo). Emular a sus antepasados, subcampeones del mundo en Francia 1938 y en Suiza 1954, es una quimera, pero con Szoboszlai al frente, intentará Hungría peleará por hacer un buen papel. Mientras, Shaqiri, acostumbrado a explotar en las grandes citas, intentará recuperar protagonismo ante el jugador que sigue su huella.

Posibles alineaciones:

Hungría: Gulacsi; Bolla, Orban, Lang, Szalai, Kerkez; Sallai, Nagy, Styles, Szoboszlai; y Varga.

Suiza: Sommer; Widmer, Schär, Akanji, Rodríguez, Ndoye; Freuler, Xhaka; Shaqiri, Vargas y Okafor o Amdouni

España - Croacia (18:00 Horas)

La selección española comenzará este sábado (18.00 horas/La 1) su andadura en la Eurocopa que acoge Alemania con un primer examen de buen nivel en el Olímpico de Berlín, escenario en el que se reencuentra con una 'viaje conocida' como Croacia, un duelo clave para su futuro en el torneo continental.

España y Croacia se conocen muy bien y lo más probable es que este encuentro se pueda parecer más al de la última vez que al espectacular 5-3 de octavos de final de la última Eurocopa, con 3-3 tras el tiempo reglamentario, y alegría también para la 'Roja'. Con puntos en juego, es probable que el guión sea otro, aunque el peso del partido parece que será de los de Luis de la Fuente.

El seleccionador español, salvo sorpresa aunque en rueda de prensa jugó incluso al despiste, apostará por derribar la solidez balcánica con sus dos 'puñales', Nico Williams y un Lamine Yamal que tendrá su gran estreno con 16 años y posiblemente ante un defensor de primer nivel como Josko Gvardiol, que podría estar en el lateral izquierdo como ha hecho con asiduidad con el Manchester City.

En este sentido, el once del entrenador riojano parece bastante perfilado, aunque con algunas dudas. Unai Simón será el portero y en la defensa, De la Fuente descartó a Aymeric Laporte por sus molestias los dos últimos días con lo que Nacho Fernández se perfila como el compañero de Robin Le Normand, mientras que en la izquierda debe decidir entre Marc Cucurella y Alejandro Grimaldo.

Para el centro del campo, Fabián Ruiz le ganaría la partida a Mikel Merino para ser el compañero de Rodri Hernández, mientras que la otra duda es quién será el futbolista que ejerza de '10', si Dani Olmo o un Pedri que vuelve con ganas de ser de nuevo importante y protagonista con la selección. El puesto de '9' parece reservado para el capitán Álvaro Morata, necesitado cuanto antes de un buen partido para aplacar las críticas, no del interior de un vestuario que parece unido para esta EURO.

Convocatoria oficial de Croacia para la Eurocopa 2024.@HNS_CFF

Pero enfrente habrá un primer 'hueso' duro de roer con Croacia, un equipo que sabe competir y que apelará a sus armas para controlar la teórica superioridad en la posesión de la selección española. Las Eurocopas se le siguen resistiendo al combinado balcánico que, sin embargo, llega con el aval de sus dos últimas actuaciones ya que a la final de la Liga de Naciones se une colarse por segunda edición consecutiva entre los cuatro mejores de un Mundial al acabar tercera en Catar.

Y de ese equipo y del que estuvo en De Kuip el pasado 18 de junio todavía se mantienen jugadores curtidos en mil batallas, liderados por el madridista Luka Modric, que a sus 38 años sigue siendo el 'jefe' y referente de la selección de Zlatko Dalic.

El de Zadar liderará un mediocampo con otras caras conocidas como el también veterano Marcelo Brozovic y Mateo Kovacic, que podría verse reforzado en este partido con jugadores como Lowo Majer o Martin Baturina. El osasunista Ante Budimir y Andrej Kramaric serían los encargados de crear quebraderos de cabeza a la zaga de la 'Roja'.

Posibles alineaciones:

España: Unai Simón; Carvajal, Nacho, Le Normand, Grimaldo; Rodri, Mikel Merino, Pedri; Lamine Yamal, Nico Williams y Morata.

Croacia: Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol; Brozovic, Kovacic, Modric; Majer, Kramaric y Budimir.

Italia - Albania (21:00 Horas)

El mítico Signal Iduna Park, donde juega sus partidos el Borussia Dortmund, será el escenario este sábado (21.00) del segundo encuentro de la primera jornada del Grupo B de la EURO, después del España-Croacia. Primer paso para la vigente campeona, que vuelve a un gran torneo después del batacazo inesperado de quedarse fuera del Mundial de Catar, por segunda edición consecutiva.

El título logrado en 2021, tras ganar a Inglaterra en la final --y cargándose a la España de Luis Enrique Martínez en las 'semis' por penaltis--, fue una tregua para una selección afectada por vaivenes peligrosos. Pesadillas del pasado que quiere zanjar en la EURO de Alemania, a la que llega formando parte de la clase media-alta de la terna de candidatas y con la difícil tarea de repetir título -- solo lo logró 'La Roja' en 2008 y 2012--.

Convocatoria definitiva de Italia para la Eurocopa.@Azzurri

Tras la marcha de Roberto Mancini, en septiembre del año pasado se hizo cargo de la 'azurra' un Luciano Spalletti avalado por la conquista del 'Scudetto' con el Nápoles el pasado curso. Ganar la Eurocopa de 2021 neutralizó una fuerte regeneración, aunque la lista para este torneo no presenta grandes nombres, apoyada sin embargo en la eclosión continental de la Serie A. Donnarumma, Chiesa o Barella son los máximos exponentes de una convocatoria sin míticos como Chiellini, Bonucci, Verratti o Inmobile.

Una desazonada fase de clasificación, en la que cayó ante Inglaterra y sufrió con Malta y Macedonia del Norte antes de jugárselo todo con Ucrania, arrojó más sombras que luces a un equipo al que cuesta verle el sello de Spalletti. Su rendimiento en un torneo de este calibre todavía es un interrogante, después de las idas y venidas de los tres últimos años, con reveses en las dos 'Final Four' de la Liga de Naciones, ambos ante España, o la derrota contra Argentina en la Finalissima.

Los italianos intentarán suplir esa falta de talento individual con el oficio y la entrega que siempre suelen estar patentes en la 'azurra' en los grandes torneos. Lejos ya del tradicional 'catenaccio', el fútbol de posesión en busca de la verticalidad son algunas de las señas de identidad de un equipo que organiza en la medular el binomio Barella-Jorginho, además de la frescura de Chiesa en un ataque encomendado a Scamacca, autor de 19 dianas con el Atalanta este curso.

Y el primer obstáculo parece el más asequible para los italianos: una Albania que repite participación consecutiva en una EURO --beneficiada por la expansión de 16 a 24 equipos que aplicó la UEFA para la fase final del campeonato--, aunque a priori la 'cenicienta' del torneo junto a Georgia. El equipo albanés finalizó primero del Grupo E con 15 puntos, superando a Chequia y Polonia.

Los 26 jugadores que irán a la Eurocopa con Albania | @FSHForg

Dirigida por el brasileño Sylvinho Mendes, exjugador entre otros clubes de RC Celta y FC Barcelona, Albania llega a esta EURO con un equipo en el que destaca la cuantiosa aportación de la Serie A con jugadores más conocidos como Elseid Hysaj (Lazio) o Kristjan Asslani (Inter). También estará el lateral del Rayo Ivan Balliu o el delantero Rey Manaj, ex del Granada, Albacete y Barça B.

Posibles alineaciones:

Italia: Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Jorginho, Barella, Fratesi, Pellegrini; Scamacca y Chiesa.

Albania: Berisha; Hysaj, Djimsiti, Ajeti, Mitaj; Asllani, Ramadani, Bajrami; Seferi, Asani y Broja.

