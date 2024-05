Sigue este sábado en Tiempo de Juego desde las 14:00h la última jornada de Primera y el Barça-Lyon

La temporada de Primera División llega a su final y lo hace este sábado con cinco partidos, antes de bajar el telón este próximo domingo con cuatro encuentros más. Todo está decidido en LaLiga, pero la jornada tendrá sus alicientes en todos y cada uno de los partidos. Osasuna y Villarreal se enfrentarán a las 14:00h en el adiós de Jagoba Arrasate. Real Sociedad y Atlético cerrarán la temporada en el Reale Arena a partir de las 16:15h. A las 18:30h habrá doble ración de fútbol con el Almería-Cádiz y el Rayo-Athletic. Y como platos fuertes tendremos: la final de la Champions Femenina entre Barcelona y Lyon (18:00h) y la despedida de Kroos en el Real Madrid Betis (21:00h). Toda la emoción la podrás seguir en Tiempo de Juego con Paco González y Manolo Lama desde las 14:00 horas, en COPE.

Osasuna - Villarreal (14:00 Horas)

A las 14.00 horas se abrirá la actividad sabatina con el duelo entre Osasuna y Villarreal, el último como técnico 'rojillo' de Jagoba Arrasate y donde el delantero visitante Alexander Sorloth puede finiquitar su Trofeo 'Pichichi'.

El entrenador vasco ha dejado huella en el club y en la grada después de estar seis años al frente en los que logró el ascenso a Primera División y luego mantuvo con solvencia al equipo en la máxima categoría, llegando incluso la temporada pasada a la final de la Copa del Rey y clasificarle para el 'playoff' de acceso a la Conference League.

Osasuna viene de ganar con mucha comodidad en el Cívitas Metropolitano (1-4) y buscará tres puntos en casa, lo que no ha logrado en sus tres cuatro últimos disputados, con sólo un punto sumado, para tratar de acabar en la décima posición, ocupada ahora por el Deportivo Alavés con dos puntos de ventaja.

Octavo se encuentra el Villarreal, también sin aspiraciones europeas tras el espectacular 4-4 de la pasada jornada en el Estadio de la Cerámica ante el Real Madrid, con un protagonista absoluto al que intentará ayudar en El Sadar si fuese necesario.

Alexander Sorloth firmó un extraordinario póquer de goles el pasado domingo para encumbrarse a lo más alto del 'Pichichi' con 23 tantos, dos más que Artem Dobvyk, del Girona. El noruego jugará sabiendo si necesita marcar para quedarse con el trofeo porque el ucraniano juega el viernes, mientras que su otro rival, el centrocampista inglés del Real Madrid Jude Bellingham está a cuatro tantos y no parece tanta amenaza. Pase lo que pase, el 'Submarino Amarillo' no variará su posición en la tabla.

Real Sociedad - Atlético (16:15 Horas)

La victoria de la Real Sociedad la pasada jornada ante el Betis aseguró su participación en la próxima Europa League, mientras que los rojiblancos hicieron lo propio una jornada antes con su pasaporte para la Liga de Campeones. Así, ambos pueden permitirse jugar el último partido del curso con los deberes hechos y sin la presión de necesitar un resultado concreto para cumplir sus objetivos.

Pese a ello, la autoexigencia de ambos conjuntos y las ganas de despedir la temporada con buen sabor de boca hacen que el duelo entre el cuarto y el sexto clasificado de LaLiga EA Sports sea uno de los más atractivos de la última jornada. Los pupilos de Diego Pablo Simeone quieren sacarse cuanto antes la espinita de la goleada encajada en el Metropolitano ante Osasuna en la jornada anterior, por ello afrontan su visita al Reale Arena con la tarea de conseguir por primera vez esta temporada tres victorias consecutivas a domicilio.

No será sencillo para los colchoneros, que tendrán enfrente a una Real Sociedad que ha vuelto a recuperar el rumbo de los buenos resultados ante su público en las últimas dos jornadas de Liga --seis de seis puntos posibles--, y que solo ha caído derrotado en el Reale Arena frente al Atlético de Madrid en uno de sus últimos tres partidos. Además, los 'txuri-urdin' han recuperado en las últimas fechas la solidez defensiva, dejando su portería a cero en tres de sus últimos cuatro partidos.

Un buen hacer defensivo que ha llevado a que Álex Remiro encare la última jornada liguera con opciones de alzarse con el que sería su primer Zamora. Para lograrlo, el guardameta vasco de la Real Sociedad necesita recibir un gol menos que los que encajen Marc-André ter Stegen y Unai Simón. De hecho, en caso de que se de lo anteriormente expuesto, el meta de la Real Sociedad compartiría el entorchado con el guardameta del Athletic Club.

En el bando colchonero, el partido puede suponer los últimos minutos con la camiseta rojiblanca de hombres importantes en los últimos años, pero que no tienen asegurada su continuidad. Es el caso de Álvaro Morata, que no ha vivido su mejor final de curso e intentará recuperar sensaciones antes de mirar en su horizonte la Eurocopa de Alemania.

Para el colchonero que seguro será especial la visita a San Sebastián es para Antoine Griezmann. El 'Principito' regresa una temporada más a la que fue su casa hasta el verano de 2014, y con el que disputó 202 partidos consiguiendo 52 goles y 18 asistencias. Además, no se le dan mal los encuentros ante su exequipo, al que ha conseguido marcarles ocho goles en los 21 encuentros en los que ha jugado ante ellos, y al que ha marcado en sus dos últimos partidos, aunque no lo hace en el Reale Arena desde 2021.

Mientras, Imanol Alguacil no podrá contar con los lesionados Martín Merquelanz, Aihen Muñoz, Martín Zubimendi, Igor Zubeldia, Carlos Fernández, Sadiq Umar y Javi Galán, a lo que se suman las posibles rotaciones que podrían aparecer en el once 'txuri-urdin' con Becker y André Silva como posible dupla goleadora y Zakharyan en el centro del campo en lugar de Mikel Merino.

Barcelona - Lyon (18:00 Horas)

El Barça Femení se mide este sábado en San Mamés (Bilbao) al Olympique de Lyon (18.00) en una final de la Liga de Campeones Femenina que mide a unas blaugranas que defienden título y que juegan su cuarta final consecutiva ante unas francesas que son su 'bestia negra' y las reinas del palmarés con ocho títulos, el último de ellos sumado en 2022 ante las 'culers'.

Será una final con miga. Seguramente, entre los dos equipos más en forma del momento y con rencillas del pasado que estarán bien presentes en el campo bilbaíno, que ha colgado el cartel de 'sin entradas' y que tendrá mayoría blaugrana en sus gradas, con una afición dispuesta a, por fin, poder celebrar una 'Champions' ante un Lyon que ha ganado las dos finales previas disputadas entre ambos equipos.

El Lyon es y seguirá siendo, pase lo que pase, el equipo con más 'Champions', ya que suman ocho y en Bilbao buscan la novena. Pero el Barça llega a su cuarta final consecutiva, la quinta en las seis últimas ediciones, y ha ganado dos de ellas. La primera, contra el Chelsea (4-0) en Gotemburgo, en 2021, y la segunda el año pasado contra el Wolfsburgo (3-2), en Eindhoven y con remontada incluida.

Dos contra ocho es mucha diferencia pero el Barça llega a Bilbao dispuesto a sumar y a disfrutar la tercera, que sería la primera contra un Lyon al que quiere seguir desafiando en esta década en la que, de momento, suman dos entorchados cada uno. Así que esta final decantará, hacia Barcelona o hacia Lyon, ese dominio continental en el presente.

En 2019, las blaugranas perdieron por un contundente 4-1 ante el Lyon, en la que era la primera final para unas inexpertas jugadoras 'culers'. Una paliza con 'hat-trick' de una Ada Hegerberg que todavía sigue en el Lyon pero que llega tocada a esta final. En 2022, el Barça pensaba estar más cerca del nivel del Lyon, pero el 3-1 las devolvió a la realidad. Ahora, siendo las vigentes campeonas las de Jonatan Giráldez, el Lyon sigue siendo favorito pero quizá no tanto.

Un Jonatan Giráldez que se irá a final de temporada, por decisión propia y para emprender una nueva aventura en Estados Unidos. Y quiere irse, igual que todo el vestuario y el club, con una 'Champions' que permitiría firmar el 'póker' tras ganar Liga F, Supercopa de España y Copa de la Reina esta misma temporada. El equipo está bien, apenas ha sufrido en uno o dos partidos, y quieren seguir acechando a un Lyon al que nunca han ganado.

Passi el que passi demà, totes juntes.

Y es que el Lyon llega a su undécima final, tras perderse la de 2023 pero tras ganar a las 'culers' la de 2022, que fue su octava corona y amplió su récord en el torneo. El Olympique cuenta con cuatro victorias en cuatro partidos contra el Barça Femení, y saben que si ganan este sábado se reforzará su condición de 'bestia negra' del equipo catalán.

Y si bien es cierta que en esta década casi que el Barça destaca algo por encima del Lyon, las francesas cuentan en sus filas con la máxima asistente histórica de la competición, Marozsan con 29 pases de gol, con la jugadora con más partidos disputados, la defensa Wendie Renard, con 115 duelos, y la máxima goleadora histórica; la noruega Ada Hegerberg (64 dianas).

Posibles alineaciones:

Barcelona: Cata Coll; Bronze, Paredes, Engen, Rolfö; Walsh, Aitana Bonmatí, Patri Guijarro; Graham Hansen, Paralluelo y Mariona.

Lyon: Endler; Carpenter, Renard, Gilles, Bacha; Van de Donk, Egurrola, Horan; Cascarino, Dumornay y Diani.

Almería - Cádiz (18:30 Horas)

Almería y Cádiz juegan este sábado en el Power Horse Stadium un duelo intrascedente de la última jornada entre dos equipos que, junto con el Granada, ya están descendidos a Segunda División y que los locales afrontan con el único objetivo de lograr la primera victoria liguera en casa desde mayo de 2023 ante el Mallorca.

Los rojiblancos, además, aspiran a ganar para, si el Granada pierde esta noche ante el Girona, poder abandonar la última posición, en la que ha figurado durante 35 jornadas consecutivas por los muchos errores que han penalizado a los almerienses.

El técnico del Almería, Pepe Mel, vuelve a quedarse sin Marcos Peña, el joven jugador del filial que ha sido pieza importante en su etapa al frente de la plantilla, pero necesario para que el filial pelee por el ascenso a Segunda RFEF.

Sí es novedad la vuelta de Paco Sanz, que también pertenece al filial y que se une al grupo del primer equipo ante la lesión de César Montes. El central mexicano ha recaído tras la dolencia sufrida en el partido frente al Barcelona y no aparece en la convocatoria, como tampoco el centrocampista ghanés Iddrisu Baba, que fue operado recientemente de apendicitis.

Por ello, Édgar González aparecerá en el centro del campo, mientras que en defensa estará el central serbio Alexandar Radovanovic, que formaría pareja con Chumi; y vuelve el extremo belga Largie Ramazani, que ha estado sancionado durante cinco partidos.



Por su parte, el Cádiz se despide de Primera División después de cuatro años y el último encuentro de la temporada coincidirá con la efeméride de su partido 600 en la máxima categoría.

Rayo - Athletic (18:30 Horas)

A las 18.30, el Estadio de Vallecas pondrá el punto y final de la temporada en LaLiga EA Sports para el Rayo Vallecano y el Athletic Club, dos equipos que han cumplido sus principales objetivos en forma de permanencia y clasificación para competición europea respectivamente, con título de Copa del Rey para los de Ernesto Valverde.

??? Íñigo Pérez: "Mañana espero el mejor Rayo. La mejor manera de festejar es dar a la afición un buen partido y una victoria. Honrar la camiseta y el escudo en una oportunidad única e histórica".



El partido es importante también a nivel individual para el portero Unai Simón, que está en plena lucha por el Trofeo 'Zamora', un galardón que no gana ningún guardameta del club vizcaíno desde que lo hiciese José Ángel Iribar en 1970 y ningún español desde Víctor Valdés en 2012.

El vitoriano, que además acaba de ampliar su contrato hasta 2029, lidera esta carrera acechado por el alemán Marc-André ter Stegen (FC Barcelona) y por Alex Remiro (Real Sociedad) y lo que le asegura ganar el trofeo sin depender de nada es jugar al menos 60 minutos en Vallecas y no encajar como le pasó en Balaídos cuando fue sustituido por Julen Agirrezabala.

?? ????????????????????????



Ernesto Valverde cita a 2?3? jugadores para el partido de mañana ante el @RayoVallecano en Vallecas.



El partido será especial también para Iker Muniain, que podría jugar sus últimos minutos en el Athletic Club, y para Raúl García, ante el último choque de su carrera profesional frente a un Rayo Vallecano que intentará aparcar cualquier gesto emotivo y dar a su afición una alegría en casa, algo que se le ha resistido especialmente esta temporada, con sólo cuatro triunfos, aunque tres han llegado en sus últimos cinco partidos.

Real Madrid - Betis (21:00 Horas)

En lo deportivo, para Ancelotti el partido servirá de simulacro para la cita de Londres. A una semana pondrá el que se perfila como equipo titular tras encontrar la respuesta esperada de la unidad b en las últimas jornadas de Liga. Con la baja de Aurélien Tchoaméni ya definitiva para la final, no hay debates para el técnico italiano.



Lo silenció Thibaut Courtois en la portería con su nivel en su regreso tras las dos lesiones de rodilla superadas. Volverá a ser titular tras ceder el testigo a Andriy Lunin en la locura goleadora de Villarreal de la última jornada (4-4), en la que el Real Madrid salvó su ya racha de récord sin perder en Liga, 31 jornadas consecutivas. Y tampoco hay dudas en el centro de la zaga donde Éder Militao ya compite pero a otro nivel que Antonio Rüdiger y Nacho Fernández, a los que cederá el paso.

El de Kroos no será el único adiós, habrá alguno más como el de Kepa Arrizabalaga, con espacio para que Ancelotti le de los últimos minutos para su despedida en la segunda parte. Será el reencuentro en ataque de Vinícius, Rodrygo y Jude Bellingham, que ha quedado lejos de la pelea por ser máximo goleador, pero quieren goles para llegar a la final de 'Champions' lanzados.



Por su parte, el Betis del chileno Manuel Pellegrini llega al Santiago Bernabéu para poner rúbrica a una temporada en la que se ha clasificado para jugar la próxima temporada la Liga Conferencia en un séptimo puesto que ya es definitivo por no poder alcanzar a la Real Sociedad ni serlo por el octavo, el Villarreal.



Pese a que los dos equipos han conseguido amarrar sus objetivos, el duelo tiene mucho de atractivo sobre el papel por las expectativas madridistas en rodarse aún más para la final de la Liga de Campeones y por la imagen que quiere proyectar de forma innegociable el entrenador de Santiago a través del rendimiento y el juego de los suyos.



Se presumen cambios en el once bético aunque no en el dibujo y el primero de ellos afectará a la portería, en la que Pellegrini dará su compatriota Claudio Bravo un adiós a la altura de su trayectoria en el Betis y en el fútbol español una vez que ya se despidió de la afición verdiblanca el pasado domingo ante Las Palmas.

La entrada de Bravo en el once se ve además favorecida por las molestias estomacales que ha sufrido en el tramo final de la semana el portugués Rui Silva, aunque la trayectoria del meta de Buin no precisa de muchas explicaciones para una despedida que haga justicia a su aportación al escudo de las trece barras desde su llegada en 2020.



Otro futbolista que se despedirá ante el Real Madrid será el central griego Sokratis Papastathopoulos tras una segunda vuelta en la que ha cumplido y a la que pondrá rúbrica junto al sustituto del marroquí Chadi Riad, traspasado al Crystal Palace de la Premier League y que no ha sido citado por Pellegrini. La ausencia de centrales en la plantilla bética puede hacer que Pellegrini retrase a esa posición a Marc Roca, como ya ha hecho en otras ocasiones.



No arriesgará el Betis con los lesionados al límite de su recuperación al no haber nada en juego, por lo que en el mediocentro jugará el estadounidense Johnny Cardoso y, por las ausencias del argentino Guido Rodríguez y el portugués William Carvalho, le dará entrada en ese binomio de contención y de primera salida del balón a Sergi Altimira.

Posibles alineaciones:

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy; Camavinga, Kroos, Fede Valverde, Bellingham; Vinícius y Rodrygo.

Real Betis: Betis: Claudio Bravo, Aitor Ruibal, Sokratis, Marc Roca, Miranda; Johnny Cardoso, Sergi Altimira; Abde, Fekir, Ayoze; y William José.

