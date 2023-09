Sigue este jueves desde las 19.00h Tiempo de Juego con los últimos tres partidos de la 7ª jornada

El Atlético mide su euforia en un 'cómodo' Sadar. Los rojiblancos llegan pletóricos tras el triunfo en el derbi y quieren alargar su buen momento ante Osasuna, uno de sus rivales favoritos. El Granada recibe en Los Cármenes este jueves al Real Betis en un derbi andaluz de necesidades en el que los nazaríes necesitan sumar tres puntos para salir del descenso y los verdiblancos, engancharse al ritmo de Europa. Mientras que el Celta intentará brindar el primer triunfo de la temporada a su público en casa frente al Alavés, rival directo por la permanencia. Toda la emoción la podrás seguir en Tiempo de Juego con Paco González y Manolo Lama Castaño desde las 19.00h, en COPE.

Celta - Alavés (19:00 Horas)

El RC Celta recibe en Balaídos al Deportivo Alavés (19.00) con el único objetivo de lograr la primera victoria como local de la temporada, ya una 'obsesión' para los de Rafa Benítez en este inicio. Los gallegos no saben lo que es puntuar como local en Liga, donde han caído derrotados ante Osasuna, Real Madrid y Mallorca, ante los que, además, no consiguió marcar ningún tanto.

Y si la cuenta pendiente del Celta eran los partidos como local, la del Alavés es la contraria, con un pobre rendimiento lejos de Mendizorroza. Los 'babazorros' han caído derrotados en los tres partidos que han disputado como visitantes, en los que tampoco saben lo que es marcar. Una racha que aumenta hasta 9 derrotas si se tienen en cuenta su última etapa en 'Primera División', la segunda más larga de la historia del club en LaLiga.

Ante el Alavés, el Celta tiene a un rival propicio para conseguir su primer triunfo local del año. A la mala racha de los vitorianos a domicilio, se suma que los vigueses se han impuesto en sus últimos cinco partidos de Liga, perdiendo solo en una ocasión de las 14 veces que se han enfrentado en la historia de la competición.

Para ello, Rafa Benítez apostaría por una alineación continuista, introduciendo pocas variaciones a los once jugadores que fueron de la partida en la derrota (3-2) ante el Barça. La única duda del técnico madrileño sería la incorporación de inicio de Manu Sánchez en el carril izquierdo en lugar de Ristic. También tiene opciones de debutar en portería Guaita.

Por su parte, el Alavés necesita afinar su puntería de cara a puerta. Los pupilos de Luis García solo han anotado un gol en los últimos cuatro partidos, por lo que se esperan cambios en los puestos de ataque. Omorodion podría ser de la partida en lugar de Kike García, así como también se espera la vuelta de Guridi al once. En defensa, Tenaglia y Javi López contarían con su primera titularidad, junto a Rafa Marín, en el banquillo ante el Athletic.





Granada - Betis (19:00 Horas)

Ni Granada ni Betis llega en buen momento al derbi en Los Cármenes. Los de Paco López no han arrancado de la mejor manera en su regreso a la Primera División, con solo una victoria en los primeros 6 partidos domésticos. Así, solo han sumado 3 puntos, lo que supone el tercer peor arranque histórico de los nazaríes en la historia de la competición. Además, los granadinos son el equipo que más goles (17) ha recibido hasta el momento en las cinco 'grandes' ligas.

Los pupilos de Manuel Pellegrini solo han ganado uno de los últimos cinco partidos de Liga y suman 8 puntos, cuajando el peor arranque liguero desde que el 'Ingeniero' llegó al banquillo verdiblanco. Además, los béticos han caído derrotados en sus 2 últimas salidas, encajando 9 goles.

En cuanto a los precedentes, el Nuevo Los Cármenes no es un campo que se le de especialmente bien al Real Betis. En sus últimas seis visitas, los de la capital andaluza solo pudieron conseguir la victoria en su último enfrentamiento directo como visitante, cayendo derrotados en otras cuatro ocasiones.

En lo deportivo, Paco López intentará encontrar la solidez defensiva de la que su equipo ha adolecido desde que arrancó LaLiga, no dejando su portería a cero en ninguna de las primeras 6 jornadas. Para ello, la pareja de centrales ante Las Palmas -su última derrota por 1-0-, Ignasi Miquel y Torrente, apunta a titular, siendo la posible entrada de Álvaro Fernández en el lateral izquierdo la única variación en la zaga. En ataque, Bryan Zaragoza y Callejón volverían al once en detrimento de Melendo y Puertas.

Por su parte, Pellegrini también introducirá cambios para refrescar a un equipo que afronta su tercer partido en seis días. En defensa, Chadi Riad volvería al once, así como Abner. En la medular, Altamira tiene opciones de dar descanso a Guido Rodríguez, mientras Isco descansaría por primera vez en la temporada, dando entrada en su lugar a Rodri. Completarían las rotaciones Ruibal y Abde, en bandas, y Borja Iglesias, que buscará su primer gol del curso, arriba.

Osasuna - Atlético (21:30 Horas)

El Atlético de Madrid visita este jueves (21.30 horas) al CA Osasuna en la séptima jornada de LaLiga EA Sports 2023-2024, un duelo al que los rojiblancos llegan espoleados y con un alto nivel de euforia tras imponerse con contundencia al Real Madrid en el derbi, mientras que el conjunto navarro, sin ganar en el último mes, necesita un golpe de efecto en su feudo, donde sin embargo solo ha ganado 2 de los últimos 10 enfrentamientos directos.

Después de la rotunda derrota (3-0) en Mestalla y del doloroso empate (1-1) en el último segundo ante la Lazio en Champions, los rojiblancos necesitaban una plácida victoria en un partido de la altura de un derbi. Los pupilos de Simeone estuvieron excelentes en una de sus mejores versiones del curso, muy efectivos, con las ideas claras, y ahondando en los fatídicos errores defensivos y desconexiones merengues, para imponerse con claridad (3-1) en el duelo en el Metropolitano.

?El Osasuna será un rival complejo y mañana tenemos que competir de la mejor manera?.



— Diego Pablo @Simeone ?? pic.twitter.com/86ue0h7ot2 — Atlético de Madrid (@Atleti) September 27, 2023

La victoria sobre el Real Madrid permitió alargar la buena racha colchonera en el Metropolitano, donde encadena ya 11 triunfos, pero este jueves visita un feudo con el que también vive un gran idilio. Y es que el Atleti ha logrado 8 victorias, 5 de ellas consecutivas (con un marcador acumulado de 15-1), en sus últimas 10 visitas a El Sadar, un recinto que ya es 'cómodo' para los del 'Cholo', convertidos ya en una 'bestia negra' para Osasuna.

Con un partido menos y después de enderezar su rumbo en el derbi, los rojiblancos son quintos en la tabla con 10 puntos (3V, 1E y 1D), por lo que esperan hacer bueno el triunfo ante el Real Madrid sumando otros tres puntos que les permitan recortar distancia con los líderes y coger velocidad de crucero.

Para ello, es clave mejorar los datos fuera de casa porque, aunque en Pamplona su rendimiento es positivo, la irregularidad ha sido la nota dominante en las últimas salidas de los colchoneros. Y es que solo suman un triunfo, aplastante por 0-7 en Vallecas, en los últimos siete encuentros como visitante en todas las competiciones.

Sin embargo, su mejor momento en la competición coincide con una enfermería rojiblanca a rebosar con los lesionados Reinildo, Barrios, Lemar, Rodrigo de Paul, Caglar Söyüncü, Ángel Correa y Memphis Depay. Así, el 'Cholo' se verá obligado a hacer pocas rotaciones e incluir a Witsel o Giménez en una defensa que presentaría a Azpilicueta como central junto a Hermoso.

?? RUEDA DE PRENSA | Jagoba Arrasate: "Mañana hay que hacer algo más de lo que hemos hecho últimamente ante el @Atleti".#OsasunaAtleti — C. A. OSASUNA (@Osasuna) September 27, 2023

No hay dudas en el carril izquierdo, donde ya se ha asentado un Samu Lino que firmó una sobresaliente actuación frente al Real Madrid, y que es el favorito de Simeone para suplir la salida de Yannick Carrasco. Ante las bajas en la medular, en El Sadar repetirían Koke, Marcos Llorente y Saúl Ñíguez, con unos entonados Álvaro Morata y Antoine Griezmann en ataque.

Por su parte, Osasuna sigue sin carburar en un inicio doméstico irregular con solo dos triunfos -ante Celta (0-2) y Valencia (1-2)- ambos lejos de El Sadar, que este curso no es el fortín que los navarros esperaban, con tres derrotas y un empate como triste balance en casa en lo que va de curso en todas las competiciones.

Y es que el varapalo ante el Brujas belga que les dejó fuera de la Conference League a finales de agosto golpeó con dureza a un equipo ilusionado con la nueva temporada. Desde entonces, dos derrotas frente a Barça (1-2) y Getafe (3-2) y un gris empate a cero contra el Sevilla en casa como antecedente previo a la visita del Atlético de Madrid a Pamplona.

La afición 'rojilla' tendrá un rol primordial para que su equipo recupere esa solidez y ese carácter que identificó a los navarros el curso pasado. Sin tanta eficacia ni las ideas tan claras, los de Jagoba Arrasate necesitan reencontrarse con su versión más aguerrida y contundente, para empezar a construir la remontada en la tabla a base de triunfos. Los navarros marchan decimosegundos con solo 7 puntos de 24 posibles.

Arrasate confirmó en la previa que pondrá a su mejor once ante los rojiblancos, por lo que no se esperan cambios radicales en el once. Moncayola regresó a la convocatoria, aunque apunta al banquillo, por lo que Brasanac y Unai García son las únicas bajas. Además, Moi Gómez será de la partida tras descansar contra el Sevilla, en un ataque junto a Budimir y 'Chimy' Ávila. Areso, Kike Barja o Rubén García también esperan su turno.

Posibles Alineaciones:

CA OSASUNA: Aitor Fernández; Rubén Peña, Catena, David García, Juan Cruz; Muñoz, Torró, Oroz; 'Chimy' Ávila, Budimir y Moi Gómez.

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Molina, Azpilicueta, Giménez, Hermoso, Lino; Llorente, Koke, Saúl; Morata y Griezmann.

