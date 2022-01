Sigue este domingo en Tiempo de Juego desde las 13:00h el Getafe-Real Madrid; Atlético-Rayo y Mallorca-Barça

El año 2022 comienza con seis partidos de LaLiga Santander correspondientes a la 19ª jornada, última de la primera vuelta. Una jornada que comenzó el pasado viernes 31 de diciembre con la victoria del Espanyol en Mestalla ante el Valencia (1-2).

Este domingo 2 de enero podrás vivir toda la emoción de los primeros partidos del año en 'Tiempo de Juego' con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.

Getafe - Real Madrid (14:00 horas)

El Real Madrid abrirá el año 2022 con una visita compleja este domingo (14.00 horas) al Coliseum de Getafe, donde le espera un equipo muy firme a nivel defensivo que no le pondrá nada fácil conseguir tres nuevos puntos que le afiancen en el liderato de LaLiga Santander 2021-2022 y que metan presión a sus perseguidores, en partido correspondiente a la decimonovena jornada del campeonato.

El conjunto madridista despidió el 2021 del mejor modo posible. La victoria a domicilio en San Mamés, donde volvió a demostrar su buena capacidad esta campaña lejos del Santiago Bernabéu, hizo olvidar rápidamente el tropiezo en casa ante el Cádiz y estiró a ocho puntos su renta sobre el Sevilla, aunque con un partido más. Ahora, de forma al menos provisional, desea superar la barrera de la decena de puntos, aunque los 'azulones' están siendo más sólidos desde la llegada de Quique Sánchez Flores.

Carlo Ancelotti ha tenido que esperar hasta casi última hora para conformar su once de cara a un partido que se espera competido y donde deberá tener paciencia para desarmar a un Getafe que no está dando demasiadas concesiones defensivas y que en el Coliseo se está mostrando bastante sólido últimamente. Courtois, Vinicius, Valverde, Camavinga y Jovic han sido los últimos en dar positivo y de ellos, parece que podrá contar finalmente con el belga y el uruguayo, pero no con el brasileño, el serbio ni el francés, que está sancionado.

Además, el técnico italiano seguirá sin poder contar con Dani Carvajal, por lo que Lucas Vázquez repetiría en el lateral derecho de la defensa más habitual, mientras que en el lado optimista vuelve a tener a su mediocampo 'favorito' tras recuperar a Modric, ausente ante el Cádiz y el Athletic Club por el virus, y Casemiro, que no estuvo en 'La Catedral' por sanción, para jugar junto a un Kroos que está en buen momento.

En la parte ofensiva, sin Vinicius, que bajó algo su nivel en sus dos últimos encuentros, el entonado Benzema espera alargar al nuevo año el gran estado de forma que tuvo en el 2021, sobre todo a nivel goleador. Rodrygo y Asensio vuelven a estar disponibles y deberían pugnar por el puesto en el costado derecho del 'tridente' ya que todo hace indicar que Hazard seguirá gozando de confianza para jugar de inicio por tercer partido consecutivo y jugará en el izquierdo, donde más cómodo se siente.

Por su parte, el Getafe recibe al líder tras acabar el 2021 con buenas sensaciones al imponerse en su estadio a Osasuna (1-0) y salir por fin de una zona de descenso de la que había sido inquilino habitual toda la campaña.

El equipo madrileño tiene 15 puntos y está empatado con el Elche y el Deportivo Alavés por lo que sabe que sólo el triunfo le permitiría mantenerse otra jornada más fuera de la 'quema' sin depender de lo que hagan sus rivales. Sin embargo, no derrota al 13 veces campeón de Europa desde el 26 de agosto de 2012, aunque la pasada temporada supo neutralizarle (0-0).

Atlético de Madrid - Rayo Vallecano (16:15 horas)

El Atlético de Madrid tratará de empezar el nuevo año dejando atrás la mala racha de resultados con la que cerró su gran 2021 y frenando este domingo (16.15 horas) en el Wanda Metropolitano a la revelación de la temporada, un Rayo Vallecano que defiende su posición de Liga de Campeones y azotado estos días por el coronavirus, en partido correspondiente a la decimonovena jornada del campeonato.

El conjunto rojiblanco fue gran protagonista en el fútbol nacional en 2021 con la conquista del título liguero, pero la nueva campaña no le ha traído sus mejores sensaciones y se la ha complicado de sobremanera la defensa de su trono tras un final de año que no fue nada bueno y que evidenció su actual crisis de juego y resultados.

Al igual que el resto de equipos de LaLiga Santander, ninguno se ha escapado de los brotes de coronavirus en sus vestuarios, algo 'menor' en el caso del Atlético de Madrid, que pierde para este importante duelo a tres jugadores claves como el capitán Koke y los delanteros Antoine Griezmann y Joao Felix, además del mexicano Héctor Herrera. Diego Pablo Simeone, que acaba de cumplir diez años de su llegada al banquillo, está pendiente de un segundo negativo.

A estas ausencias se unen las de Marcos Llorente y Stefan Savic por lesión, mientras que, por el contrario, sí estará disponible José María Giménez, una buena noticia de cara a recuperar una solidez defensiva que no aparece en esta campaña. Jan Oblak ya ha encajado 22 goles, tres menos que la temporada del título, y el equipo sólo ha podido dejar a cero su portería en cinco partidos ligueros, lo que le complica las cosas porque le está costando también ver portería.

En este sentido, las bajas de Griezmann y Joao Felix provocarán que Luis Suárez pueda volver a tener una oportunidad en la delantera. El brasileño Cunha sigue apretando en busca de un sitio en el once, pero el 'Cholo' mantiene de momento su fe en el de Salto, inmerso en una mala racha goleadora cuando la pasada temporada fue vital. Ángel Correa debería ser su acompañante.

En el centro del campo, Kondogbia se perfila como el sustituto de Koke para jugar junto a De Paul, con Lemar y Carrasco en los costados, siempre y cuando Simeone decida jugar con defensa de cuatro, donde Lodi sería el lateral izquierdo con Giménez, Hermoso y Trippier.

Andoni Iraola ha dejado claro que su equipo no se va a arrugar en ningún estadio ni ante ningún rival y esa valentía le está dando buenos réditos, principalmente cuando juega en Vallecas, porque a domicilio sólo ha sumado en tres de sus nueve salidas, con victoria únicamente en San Mamés hace más de tres meses. Desde entonces, en su cinco encuentros como visitante, sólo un punto, en Mestalla, una mala estadística que se añade a que ha perdido en sus últimas siete visitas al Atlético, al que no gana desde agosto de 1999.

El técnico guipuzcoano ha tenido que lidiar también con el coronavirus, que llegó a afectar a 17 miembros del vestuario, incluido él, aunque el panorama parece haber mejorado algo más en las últimas horas. Así, parece que el guardameta Dimitrievski y el capitán Trejo podrían estar disponibles, mientras que, por el contrario, Catena, Bebe y Falcao no, por lo que el 'Tigre' se perdería su vuelta ante una afición que le idolatra. Además, está la baja por lesión de Álvaro García.

Elche - Granada (16:15 horas)

El Elche recibe este domingo al Granada en un encuentro condicionado por las bajas por la covid, como ocurre en la mayoría de los que componen la jornada, y en el que el equipo ilicitano pretende recuperar la buena línea de resultados ante un rival lanzado y en racha positiva.

El conjunto local, tras dos derrotas seguidas, precisa los tres puntos para alejarse de la zona de descenso, mientras que el equipo granadino, que suma cinco jornadas consecutivas sin perder, pretende extender su excelente racha final de 2021 a la primera jornada del nuevo año para distanciarse un poco más del peligro.

El Elche, tras el cambio de entrenador, solo ha logrado sumar tres puntos de nueve posibles, si bien ha mostrado una imagen más ofensiva y en los dos últimos partidos, disputados a domicilio ante Valencia y Barcelona, rozó el empate hasta los últimos segundos.

El Granada llega a Elche con el objetivo de arrancar el nuevo año de la misma forma que acabó 2021, en el que fue capaz de enlazar tres victorias y dos empates en sus cinco últimos partidos de LaLiga Santander, lo que le ha colocado duodécimo con 22 puntos.

El equipo dirigido por Robert Moreno se ha instalado así en la zona tranquila de la tabla, con siete puntos de ventaja sobre el descenso, tras vencer de forma consecutiva al Mallorca (4-1) y al Atlético de Madrid (2-1) en sus dos compromisos más recientes.

El Granada llega al partido ante el Elche con un importante número de bajas entre lesionados y jugadores que se encuentran aislados en sus domicilios, tras dar positivo por coronavirus en los test a los que se sometieron el pasado miércoles tras las vacaciones navideñas.

Alavés - Real Sociedad (18:30 horas)

El nuevo entrenador del Deportivo Alavés, José Luis Mendilibar se estrenará este domingo ante la Real Sociedad, en un duelo marcado por el coronavirus, correspondiente a la decimonovena jornada de LaLiga Santander y cerrará la primera vuelta para ambos conjuntos.

Precisamente el equipo donostiarra es el único de los equipos vascos que no ha dirigido el de Zaldibar en Primera División y al que le tiene mucha simpatía como ha manifestado en más de una ocasión.

Ahora llega al Glorioso, situado en el puesto 18 de la clasificación con 15 puntos, los mismos que Getafe y Elche, y con el que se marca el objetivo de la permanencia.

José Luis Mendilibar sustituye a Javi Calleja que ha dejado al equipo vitoriano con un balance de un punto de 15 posibles y eliminado de la Copa del Rey.

El vizcaíno no podrá contar con Ximo Navarro y Pere Pons, lesionados, además de dos ausencias más, que recientemente han resultado positivos en coronavirus.

La Real Sociedad, todavía sin Rafael Alcántara "Rafinha", inicia un nuevo año con el recuerdo todavía vigente de las cuatro derrotas que preceden al partido contra el Alavés, frente al que buscará poner fin a esta crisis de resultados.

Rafinha ya se entrena en Zubieta pero su inscripción no tendrá efectos hasta este lunes, por lo que se perderá este partido en el que su ayuda habría venido muy bien a un equipo afectado por los casos de coronavirus de hasta diez jugadores.

Betis - Celta (18:30 horas)

Betis y Celta dirimen este domingo un duelo en el arranque de un año ilusionante para ambos, con retos contrapuestos en el presente, al aspirar los béticos a consolidar su tercera plaza y los vigueses a alejarse del descenso, marcado por los positivos por la covid 19 y con sabor sudamericano en los banquillos.

Se ven las caras los equipos de dos técnicos amigos y que mantienen una gran relación, el Betis del chileno Manuel Pellegrini y el Celta del argentino Eduardo 'Chacho' Coudet, que comparten un estilo de juego ofensivo y también más problemas, quizás, en la zona defensiva, con lo que la eficacia en ambas áreas será crucial en un Benito Villamarín, con su aforo reducido al 75 %, a 45.000 espectadores, por la nueva normativa.

Mallorca - Barcelona (21:00 horas)

El FC Barcelona se mide este domingo (21:00) al Mallorca a domicilio en la jornada 19 de LaLiga Santander, la primera de un 2022 que afrontan los de Xavi Hernández con optimismo de un joven proyecto, mermados por las bajas y fuera de los objetivos.

El cuadro culé tiene aún tarea desde su séptima plaza para alcanzar de momento el 'Top 4' que da acceso a la Liga de Campeones. La desastrosa primera vuelta, que se cobró el puesto de Ronald Koeman, deja muy complicada la lucha por el título, sobre todo si el Real Madrid no se permite algún tropiezo.

Así las cosas, el Barça se presenta en Mallorca en cuadro pero muy necesitado. Pocos habituales como Riqui Puig, Jutglà, Ilias Akhomach o Luuk de Jong tienen casi seguro un puesto en el once, al igual que Mingueza atrás en una defensa no tan afectada. Por su parte, Luis García Plaza también se encargó de recordar en la previa que su equipo tiene otro buen puñado de bajas.

Los de Palma habían salvado el crudo mes de diciembre de contagios hasta que el pasado martes anunciaron siete positivos, cuatro de jugadores. Luis García reconoció su sorpresa por la importancia dada a las bajas de su rival cuando el Mallorca, en el año de su regreso a Primera, lleva toda la temporada lidiando con muchas ausencias para estar cinco puntos por encima del descenso.

"Nos tenemos que ir adaptando, yo creo que no se va a parar. Estoy flipando con la que se está montando por el Barça y sus bajas. El Mallorca está todo el año con 8 bajas. Hay que jugar como se puede", dijo en su intervención previa al duelo el técnico de los baleares, quienes no han desvelado sus positivos.

Los de Son Moix retoman la Liga después de una derrota ante el Granada y un empate contra el RC Celta que empañaron la épica victoria ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano. El espíritu mostrado contra el campeón amenaza ahora al Barça y anima a un Mallorca que no se puede descuidar con la zona roja.

