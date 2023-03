Sigue este domingo Tiempo de Juego desde las 12:00h con el Clásico y el GP de Arabia Saudí de Fórmula 1

Superdomingo el que viviremos en 'Tiempo de Juego' con 5 partidos de LaLiga Santander, con ese colofón con el Clásico entre el Barça y el Real Madrid a las 21:00h.

Antes disfrutaremos del Betis-Mallorca a las 14:00h, del Osasuna-Villarreal a las 16:15h. A la misma hora en San Sebastián se jugará el Real Sociedad-Elche y a las 18:30h el Getafe-Sevilla.

Jornada de fútbol que se alternará con el GP de Arabia Saudí de Fórmula 1 que se celebrará en Yeda a las 18:00h. Toda la emoción de Tiempo de Juego desde las 12:00h también con la 1ª RFEF con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.

BETIS-MALLORCA (DOMINGO, 14:00 HORAS)

Los de Manuel Pellegrini, quintos a tres de la 'Champions' y con seis de renta sobre el primero de los aspirantes europeos -el Athletic Club-, acumulan cuatro partidos seguidos sin conseguir la victoria, a pesar de que en LaLiga han cosechado dos buenos empates en las jornadas anteriores ante Real Madrid (0-0) y Villarreal (1-1).

Los baleares tampoco terminan de arrancar en las últimas semanas, en las que han caído ante Espanyol (2-1) y Elche (0-1) y empatado ante la Real Sociedad (1-1). Sus 32 unidades, a seis tanto de la zona continental como de los puestos de peligro, no les permiten acomodarse.

Luiz Henrique no estará disponible para el cuadro verdiblanco por acumulación de tarjetas y se une a la lista de bajas que conforman Nabil Fekir, Luiz Felipe y Juan Cruz. Los de Javier Aguirre solo tendrán la ausencia de Daniel Luna y la duda de Martin Valjent.

OSASUNA - VILLARREAL (DOMINGO, 16:15 HORAS)

En El Sadar, Osasuna aspira a aprovechar el desconcierto del Villarreal, que se despidió de la Conference League en casa ante el Anderlecht, y quedarse a solo un punto de los castellonenses, último de los equipos en posiciones europeas.

El equipo de Quique Setién puso fin a su temporada europea con una derrota el jueves en La Cerámica (0-1), tras el empate de la ida. También en tablas acabó su último duelo liguero ante el Betis (1-1), que hace que, con 38 puntos, solo tenga dos de renta sobre el Athletic. Los navarros (34), mientras, solo han sumado seis de los últimos 21 puntos en juego.

El 'Submarino Amarillo' acudirá a Pamplona sin Álex Baena, que deberá cumplir ciclo, ni Francis Coquelin, mientras se mantiene pendiente de Étienne Capoue. Jagoba Arrasate lamentará las bajas de Aimar Oroz y de Rubén Peña.

REAL SOCIEDAD - ELCHE (DOMINGO 16:15 HORAS)

En el Reale Arena, los de Imanol Alguacil esperan dejar atrás su 'KO' continental ante la Roma, confirmado el jueves con un 0-0 en casa -2-0 en la ida-, e interrumpir su nefasta racha de resultados, que les ha hecho caer a la cuarta posición (45), a tres puntos del Atlético y con tres también de ventaja sobre los béticos.

El conjunto donostiarra solo ha sido capaz de ganar uno de sus últimos diez encuentros entre todas las competiciones -ante el Espanyol (2-3) el 13 de febrero-, y en LaLiga arrastra ya cuatro jornadas sin vencer, con una derrota y tres empates, el último en Palma (1-1).

Enfrente, tendrá a un Elche hundido en la última posición de la tabla a pesar de haber conseguido cuatro de los últimos seis puntos en juego al ganar al Mallorca (0-1) y empatar con el Real Valladolid (1-1). A 13 puntos de la salvación, los mismos que atesora en su casillero, la misión de salvarse parece una utopía, pero todavía sueña con conseguirlo.

Los vascos no tendrán a disposición a los sancionados Mikel Merino y Carlos Fernández ni a los lesionados Umar Sadiq, Martín Merquelanz y Aritz Elustondo, mientras que Pablo Machín, pendiente de Lucas Boyé, no podrá contar con Pape Cheikh ni Pere Milla, por sanción, ni con Enzo Roco ni Lisandro Magallán, por lesión.

GETAFE - SEVILLA (DOMINGO 18:30 HORAS)

Por último, el en Coliseum Alfonso Pérez, el Getafe tratará de salir de la zona de descenso ante un Sevilla crecido por su pase a cuartos de final de la Liga Europa ante el Fenerbahçe -2-0 y 1-0-. Los azulones, que vencieron al Girona (3-2) y empataron con el Cádiz (2-2) en sus últimos compromisos, cuentan con 26 unidades, las mismas que marcan la permanencia -Valencia-.

Más margen tienen los de Jorge Sampaoli, que manejan 28 puntos tras vencer al Almería (2-1) para romper con una serie de dos derrotas consecutivas en LaLiga.

Domingos Duarte, Omar Alderete y Mauro Arambarri se perderán la cita por los de Quique Sánchez Flores, que se mantiene pendiente de Jordan Amavi. Los nervionenses, con Fernando Reges cumpliendo el tercero de sus cuatro partidos de sanción, tampoco podrán contar con Karim Rekik, Marcao ni el 'Papu' Gómez.

BARCELONA - REAL MADRID (DOMINGO, 21:00 HORAS)

FC Barcelona y Real Madrid afrontan un Clásico de altos vuelos que, sin ser decisivo, se acerca mucho a ello ya que en el Spotify Camp Nou está casi una Liga en juego y, además, el cuarto enfrentamiento entre eternos rivales llega en plena explosión del 'caso Negreira' y con la relación entre presidentes más fría que semanas atrás.

Están tramando cosas ???? pic.twitter.com/DDbwScoyvJ — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 18, 2023

Este Clásico está vestido de juez. En lo deportivo, porque del resultado que salga del choque LaLiga Santander podría estar casi pintada de blaugrana o, de lo contraria, de nuevo bien abierta. Y, en relación a las tensiones del 'caso Negreira' (con el club blaugrana encausado), este pulso está más caliente que nunca.

Los jugadores del Barça, a tenor de lo asegurado por Xavi Hernández en rueda de prensa previa a este partido, están al margen de todo el lío y centrados en lo meramente deportivo, en el fútbol. Centrados en mejorar el juego de la ida de semifinales de Copa, pero sobre todo en repetir el resultado porque, pese a todo, ganaron en el Bernabéu (0-1).

Y lo cierto es que, en el terreno de juego y con la pelota como protagonista, hay mucho en juego en este partido que, sin ser una final ni para nada decisivo, es muy importante. Si el FC Barcelona gana ante su público, pondrá al Real Madrid a 12 puntos por debajo en la tabla a falta de 12 jornadas.

Al Barça le valdría incluso con un empate, pues 9 puntos de margen todavía serían un buen colchón pese a que, entonces, tendría el 'average' perdido a tenor del 3-1 de la primera vuelta a favor de los blancos. Al Real Madrid, por contra, solo le vale la victoria para ponerse a 6 puntos y abrir, de par en par, su regreso a la lucha por el primer puesto.

Poco margen para explorar hay, al ser el cuarto enfrentamiento del curso. Pero tanto Xavi Hernández como Carlo Ancelotti intentarán llevar el partido al terreno que más le convenga. Sobre esto, sobre el estilo, mucho se habla en Barcelona de cómo se ganó ese último duelo copero, con el Barça defendiendo sin balón y ganando por 0-1. Resultado al que, en LaLiga, parece estar abonado al haber logrado nueve triunfos por esa mínima diferencia.

Ahora, en casa, Xavi quiere ganar como sea, pero mejor recuperando el 'ADN Barça'. Y jugará en contra de ello el no poder disponer, finalmente, de un Pedri que pese a hacer parte de los entrenamientos con el grupo sigue sin recuperarse de la lesión en el muslo derecho. Además del canario, Ousmane Dembélé sigue fuera pero, por contra, regresa tras sanción el central uruguayo Ronald Araujo.

"En caso de ganar, sería un golpe sobre la mesa, serían 12 puntos a falta de 12 partidos. No sería nada definitivo, pero sería un golpe fuerte para nosotros. Pase lo que pase, creo que no será definitivo", apuntó Xavi en la previa del choque.

No se fía de los 'culers' Carlo Ancelotti, que ve al Barça "como un león, no como un gato". "Si piensas que el Barça es un gato va a ser una fiesta. No es una fiesta, es un partido importante y tenemos que luchar hasta el final", apuntó el técnico italiano, que quiere ver a sus jugadores, pese al posible cansancio tras jugar la 'Champions' entre semana, luchando a tope por seguir vivos en LaLiga.

Para no descolgarse de esa lucha, podría confiar en un once inicial calcado al que confirmó ante el Liverpool (1-0) el pase a los cuartos de final de la Liga de Campeones. Quizá podría cambiar el lateral izquierdo, con Mendy recuperado, pero Nacho hizo un buen papel ante los ingleses --premiado con su vuelta a la selección--. Y, con Karim Benzema listo para la batalla pese al susto entre semana, poco o nada podría cambiar arriba, con Valverde y Vinicius en banda.

GP DE ARABIA SAUDÍ DE FÓRMULA 1

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Aston Martin) saldrá segundo en el Gran Premio de Arabia Saudí, segunda cita del Mundial, después de una espectacular sesión este sábado que dominó el Red Bull de Sergio Pérez y no de un Max Verstappen que sufrió una avería en la Q2, mientras que Carlos Sainz (Ferrari) saldrá cuarto.