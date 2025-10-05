El entrenador del Negreira bromea ante una futura eliminatoria en Copa del Rey contra el Barcelona: "A ver si hay un pequeño amaño y nos toca"

La SD Negreira, equipo de la preferente gallega, goleó este sábado 4-0 al Textil Escudo de Cantabria y logró la clasificación para la primera ronda eliminatoria de la Copa del Rey, donde se enfrentará a un equipo de Primera División. Rival que conocerá el próximo lunes en el sorteo que se celebrará este lunes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

Los emparejamientos que tendrán como principal criterio el de proximidad hacen que el conjunto gallego, tras su triunfo, haya quedado encuadrado en el grupo 1 y tiene como a posibles rivales a Celta, Real Sociedad, Alavés y Real Oviedo.

Y para contarnos cómo la SD Negreira ha logrado la hazaña, hemos hablado con su entrenador Adrián Vázquez en el 'Tramo Final de Tiempo de Juego'. "Todavía estamos todos celebrando la clasificación en el campo", empezó diciendo el entrenador.

Y agregaba: "Nos da igual el rival que nos toque porque será una fiesta para el pueblo y estaremos encantados con el que sea. Y venga quien venga de los posibles rivales seguro que llenamos el estadio".

Durante los últimos días las redes sociales han hablado mucho sobre una posible eliminatoria con el Barcelona y Adrián no dudó en comentar el tema con José Luis Corrochano. "Estamos al tanto de que la gente quiere que juguemos contra el Barcelona. Hay un poco de vacile sobre todo por las redes sociales y estamos encantado", comentaba entre risas.

Y para finalizar, el entrenador bromeó ante esa posible eliminatoria que todavía queda muy lejos. "Aunque, a ver si hay un pequeño amaño y nos toca al Barcelona", señaló.