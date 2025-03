Sigue en directo Tiempo de Juego este sábado desde las 13:00h con la jornada 27 de Primera División

CELTA - LEGANÉS (14:00 HORAS)

El sábado se abre (14.00) en el Estadio ABANCA Balaídos de Vigo donde, pese a que no están tan lejos uno del otro, se cruzarán otros dos equipos con aspiraciones ahora mismo diferentes como el RC Celta, décimo clasificado con 33 puntos, y el CD Leganés, decimosexto con 27.

El conjunto gallego tiene nueve de ventaja sobre el descenso y sabe que sacar la victoria le engancharía a la pelea por jugar el año que viene competición europea y alejar más un peligro que sigue siendo demasiado cercano para su rival.

El Celta, que viene de arañar empates positivos a domicilio ante el Girona FC y el Atlético de Madrid, tratará ahora de demostrar una vez más su fortaleza en Balaídos, donde ha sacado 28 puntos, con ocho victorias, y donde sólo han ganado, y con trabajo, el Athletic Club, el Real Madrid y el Atlético de Madrid.

De todos modos, el equipo 'celeste' no se puede fiar de un Leganés que logró precisamente ante él su victoria más holgada de la temporada liguera, un contundente 3-0 en Butarque, y que además llega animado tras ganar la pasada jornada con un agónico 1-0 el derbi ante el Getafe CF con el que rompió una mala racha de cinco partidos ligueros sin ganar. Además, se ha mostrado como un visitante correoso ya que aunque sólo ha logrado un triunfo, ha sumado un punto en otros siete desplazamientos.

Claudio Giráldez, entrenador del Celta, tiene las bajas de los lesionados Hugo Álvarez y Williot Swedberg y deberá decidir cómo configura su frente ofensivo, mientras que Borja Jiménez, técnico del 'Lega', recupera a un excéltico como el peruano Renato Tapia.

ALAVÉS - VILLARREAL (16:15 HORAS)

En el Estadio de Mendizorrotza (16.15 horas) se ven las caras dos equipos con aspiraciones diametralmente opuestas ya que el Deportivo Alavés está luchando por la supervivencia y el Villarreal CF aspira a alcanzar la cuarta plaza que da acceso directo a la próxima Liga de Campeones.

Y además de la situación clasificatoria, con más de 20 puntos de diferencia entre ambos, ambos equipos arrancan este fin de semana con sensaciones diferentes a nivel de resultados. El conjunto vitoriano sigue reñido con las victorias necesarias para aspirar a la permanencia y tratará de romper su mala racha ante un rival que ha sacado 14 de los últimos 18 puntos.

El Alavés no gana desde que se impusiese a domicilio (1-3) al Real Betis el pasado 18 de enero y sus aficionados no viven una alegría en Vitoria desde el 1 de noviembre, ante el RCD Mallorca (1-0), todavía con Luis García Plaza en el banquillo.

Esta mala racha deja a los 'babazorros' en la penúltima posición con 23 puntos, pero a tan sólo uno de la salvación, por lo que volver a la senda de la victoria le permitiría tener la posibilidad de salir del descenso y coger aire antes del duelo directo de la semana que viene ante la UD Las Palmas, previo al parón internacional.

Con menos urgencias está el Villarreal CF, aunque también está necesitado de puntos si quiere apretar al Athletic Club en la pelea por una cuarta plaza que tiene ahora a cuatro puntos y mantener al menos los seis sobre el Real Betis, sexto, pero todavía con un partido pendiente tras el aplazamiento el pasado lunes de su duelo contra el RCD Espanyol.

El 'Submarino Amarillo' llega así con cierto descanso y dispuesto a mostrar en Mendizorrotza el por qué es el segundo mejor visitante esta temporada de LaLiga EA Sports, ganando en las dos últimas salidas a Vallecas y Gran Canaria, y también su actual solidez defensiva ante un rival al que le cuesta hacer goles.

En este sentido, Eduardo Coudet, técnico del Alavés, tendrá la buena noticia de poder contar con su mejor goleador, Kike García, mientras que su homólogo del Villarreal, Marcelino García Toral, mantiene las bajas de Gerard Moreno y Kiko Femenía.

VALENCIA - VALLADOLID (18:30 HORAS)

Un duelo que levantará mucho interés este sábado será el que se viva en el Estadio de Mestalla (18.30 horas) entre el Valencia CF, antepenúltimo clasificado y que no termina de despegar, y el Real Valladolid, colista de la clasificación y en una clara crisis de resultados.

El encuentro será de tintes dramáticos para ambos conjuntos en su afán por lograr la ansiada permanencia, un objetivo más cercano para el 'che', que con 24 puntos está empatado con el equipo que marca la salvación, la UD Las Palmas, que para el blanquivioleta, muy hundido en la tabla con 16 y al que se le va agotando el tiempo tras dejar pasar en la última jornada en el José Zorrilla otro duelo directo con la UD Las Palmas (1-1).

Pero los locales también necesitan los puntos después de no haber podido conseguir el triunfo en sus tres últimos encuentros y de haber mostrado problemas atrás en los dos últimos ante Osasuna (3-3) y Atlético de Madrid (0-3) que necesita enmendar ya.

De todos modos, en Mestalla es donde está dando mejor medida ya que antes de su derrota ante los colchoneros había encadenado tres victorias y ahora buscará una casi obligada ante un Valladolid que está en caída libre y que a domicilio ha perdido en 12 de sus 13 salidas, la última un sonrojante 7-1 en San Mamés, el segundo 'siete' que recibe este año tras el encajado en el Lluis Companys, y que eleva su casillero de goles recibidos a 60, 40 fuera de casa, donde sólo ha marcado nueve.

El entrenador del Valencia CF, Carlos Corberán, tendrá la baja arriba de Hugo Duro, aunque ahora tiene entonado al nigeriano Umar Sadiq, y el técnico del Real Valladolid, Álvaro Rubio, no podrá contar con el sancionado Mario Martín, el lesionado Joseph Aidoo y el central Eray Cömert, que no puede jugar por contrato por ser propiedad 'che'.

BARCELONA - OSASUNA (21:00 HORAS)

El FC Barcelona recibe este sábado (21.00 horas) al CA Osasuna en el Estadi Olímpic Lluís Companys, en el partido correspondiente a la jornada 27 de LaLiga EA Sports, en un duelo en el que los blaugranas quieren sumar tres puntos que metan más presión a sus perseguidores Atlético de Madrid y Real Madrid, que juegan este domingo su compromiso liguero, y de paso sacarse la 'espinita' de la derrota por 4-2 en El Sadar.

Para seguir con la buena dinámica tendrán que vencer este sábado a Osasuna, equipo que derrotó a los de Hansi Flick en el partido de la primera vuelta disputado en el mes de septiembre (4-2) y en la que fue la primera derrota 'culer' en LaLiga EA Sports, tras haber vencido los siete primeros partidos. Ahora, si tumban a los navarros, volverán a sumar siete triunfos consecutivos.

Un gran inicio de temporada que los blaugranas están replicando en este arranque de 2025, en el que aún no conocen la derrota y en el que han logrado victorias muy meritorias como la del pasado miércoles frente al Benfica (0-1) en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. Y, precisamente, tendrán un ojo puesto en los lisboetas y en esa eliminatoria que, aunque encarada, está todavía por cerrar.

El equipo 'culer' consiguió un triunfo de gran dificultad tras quedarse con 10 jugadores en el minuto 22, cuando Pau Cubarsí fue expulsado con roja directa. Un contratiempo del que salieron ilesos por el gran despliegue defensivo, con el polaco Wojciech Szczesny erigido en un auténtico muro, y gracias al acierto de un Raphinha que ya fue héroe en Da Luz en la remontada (4-5) en el duelo de la Fase Liga.

Pero en medio de esa euforio en la 'Champions', a la que esperan dar continuidad en el duelo de vuelta del martes en Montjuïc, quien visitará primero la montaña mágica y olímpica barcelonesa es un Osasuna que no irá de paseo. Saben lo que es ganar al Barça, quieren repetir esa gustosa sensación y llegan con el histórico Ante Budimir, su máxigo goleador en Liga, en plena forma.

Sin duda, Budimir es la gran referencia ofensiva para los de Vicente Moreno y el Barça, que ya lo sufrió en la ida y encajó dos goles con la autoría del '17', debe pararle. No es el único peligro 'rojillo', pero sí quizás el más destacado. Quizás, por aquello de que 'no hay mal que por bien no venga', Flick confíe en el 'descansado' Cubarsí, que no podrá jugar el martes, para detener al gigante croata.

El técnico alemán del Barça confirmó en la previa del partido que, pese a que como es obvio intentará poner el mejor once inicial para ir a por la victoria, habrá rotaciones. No sabe cuántas, pero sí habrá rotaciones. Porque el Barça debe ganar para cuanto menos retener ese punto de margen sobre el Atlético de Madrid y los tres que tiene de renta sobre el Real Madrid. Pero debe llegar entero al martes.

Osasuna, rival rocoso que sabe como ahogar a equipos de toque y posesión como es el Barça, no es el mejor contrincante posible para tener la mente en otro lado o para hacer muchos experimentos. El Barça, que en su peor tramo de la temporada firmó 6 de 24 puntos posibles en LaLiga y perdió en casa contra Las Palmas y Leganés, sabe que no puede volver a fallar. No en casa, aunque el rival ya haya sido verdugo.

Así que poner la séptima marcha es el mejor modo posible de dejar LaLiga 'aparcada' de la mejor manera antes de retomar la aventura continental. Con un Raphinha crecido, un Pedri que lleva la batuta y se lleva también elogios de Flick por su gran estado de forma física, son varias las incógnitas para saber por dónde atacará el alemán ese once para meter rotaciones sin que ello afecte al rendimiento colectivo.

Por su parte, Vicente Moreno tiene la baja destacada de Aimar Oroz y, sin su enganche en el habitual 4-2-3-1, podría cambiar el dibujo táctico. En la previa del choque desveló que habían practicado, por si era necesaria, una línea defensiva de 5 que no le sirvió para puntuar ni contra el Atlético de Madrid ni contra el Celta. Así que, una vez desveladas las estrategias, Montjuïc dirá si Osasuna pasa a formar parte de la lista de bestias negras 'culers' o si, por contra, el Barça recibirá líder, más líder, al Benfica el martes.

Posibles Alineaciones:

FC BARCELONA: Szczesny; Koundé, Eric García, Cubarsí, Gerard Martín; Casadó, Gavi; Lamine Yamal, Fermín; Dani Olmo; y Ferrán Torres.

CA OSASUNA: Herrera; Areso, Catena, Herrando, Boyomo, Bretones; Moncayola, Torró; Rubén Gómez, Bryan Zaragoza; y Budimir.