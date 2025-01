Sigue en directo Tiempo de Juego este sábado desde las 13:00h con la jornada 22 de Primera División

GETAFE - SEVILLA (14:00 HORAS)

La actividad sabatina se abrirá a las 14.00 horas en el Coliseum donde se verán las caras el revitalizado Getafe CF, que tiene 23 puntos, y el Sevilla FC, que suma tres más y que quiere alejar el peligro para pensar en objetivos europeos.

El equipo 'azulón' no ha conseguido distanciarse demasiado del descenso pese a que ha sido capaz de empatar en casa contra el FC Barcelona (1-1) y de su contundente victoria a domicilio ante la Real Sociedad (0-3), y tan sólo tiene tres puntos de ventaja sobre el Espanyol, que recibe al Real Madrid.

El conjunto que entrena José Bordalás está en buena línea tras encadenar cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos entre Liga y Copa y ahora pretende dar continuidad a su buen momento ante su afición frente a la que, aunque no ha conseguido sumar muchos triunfos (3), sólo ha perdido ante Girona y Mallorca.

El técnico alicantino podrá contar finalmente con el centrocampista uruguayo Mauro Arambarri, pero no con un puntal en defensa como el paraguayo Omar Alderete, sancionado, mientras que podría premiar a Carles Pérez con la titularidad tras su doblete en San Sebastián.

El Sevilla intentará ser el tercero en ganar esta temporada en el feudo getafense para poder acercarse a la barrera de los 30 puntos y poder pensar de forma más seria en entrar en la pelea por una sexta plaza que ahora está a tres puntos y en propiedad de un RCD Mallorca que visita al Atlético de Madrid.

Para ello, el conjunto sevillista debe ser más fiable a domicilio, aunque salió victorioso en su última salida, en Girona, la segunda como visitante en esta campaña liguera donde únicamente ha conseguido nueve puntos de 30 posibles lejos del Ramón Sánchez-Pizjuán.

El entrenador del Sevilla, Xavi García-Pimienta, ha convocado al recién llegado Akor Adams, que podría tener sus primeros minutos, mientras que también tiene disponible al defensa Kike Salas y recupera al goleador Isaac Romero y al lateral Adrià Pedrosa, sancionados en el empate (1-1) en casa ante el Espanyol.

VILLARREAL - VALLADOLID (16:15 HORAS)

En el Estadio de la Cerámica (16.15 horas) se darán cita dos equipos con objetivos, ambiciones y estados de ánimo diferentes ya que el Villarreal marcha quinto clasificado con 34 puntos y tras sumar dos buenos partidos y el Valladolid es el último clasificado con 15 y no llega en su mejor momento.

El 'Submarino Amarillo' busca lograr tres puntos que le sirvan para presionar la cuarta posición que da acceso a la próxima Liga de Campeones y que está en poder del Athletic Club, que le aventaja en seis puntos, mientras que el Pucela espera poner fin a una racha de dos derrotas consecutivas para que no se le escape el 'tren' de la permanencia, situado ya a seis puntos, la ventaja que tiene el Deportivo Alavés. Ambos están lejos en la tabla, pero se cruzan como las dos peores defensas del campeonato.

El conjunto castellonense querrá volver a mostrar su fortaleza en La Cerámica, donde esta campaña no está siendo tan sólido. Pese a que sólo ha perdido contra el FC Barcelona y el Real Betis, de sus ochos partidos restantes, únicamente ha ganado la mitad, entre ellos el último, en el que goleó 4-0 al RCD Mallorca para poner fin a un mal momento ante su afición con tres choques seguidos sin ganar.

El Villarreal llega animado tras arañar un trabajado y valioso punto en el Riyadh Air Metropolitano, confirmando cierta mejoría a nivel defensivo que es clave para su técnico, Marcelino García Toral. El asturiano podrá contar finalmente con Dani Parejo y Juan Foyth, que podrían ser las novedades respecto al once ante el Atlético de Madrid.

Por su parte, el Real Valladolid intentará dar la sorpresa para coger aire en su actual situación muy delicada tras encadenar dos derrotas, ante un rival directo como el RCD Espanyol (2-1), y el Real Madrid (0-3) que frenaron su amago de reacción tras ganar al Betis (1-0).

Para coger aire, el conjunto vallisoletano debe mejorar sus prestaciones a domicilio ya que solo ha puntuado en una de sus diez salidas, en Vitoria, donde ganó 2-3, y recibiendo además 27 goles. A favor tiene que en su última visita a La Cerámica sacó los tres puntos (1-2). Diego Cocca, técnico blanquivioleta, tiene las bajas del sancionado Mario Martín y de los lesionados Raúl Moro y Eray Comert, pero recupera a Stanko Juric, sancionado en el último choque.

ATLÉTICO - MALLORCA (18:30 HORAS)

Con los deberes hechos en la Liga de Campeones tras clasificarse a los octavos de final como quinto clasificado, el Atlético de Madrid se debe centrar en la competición doméstica donde arrastra dos pinchazos consecutivos --la derrota ante el Leganés (1-0) y el empate contra el Villarreal (1-1)--. Unos resultados que le han hecho perder el liderato en favor del Real Madrid, su próximo rival en la siguiente jornada liguera, que ahora se encuentra con cuatro puntos más que los colchoneros.

Antes de llegar al Estadio Santiago Bernabéu, el equipo de Simeone tiene por delante dos encuentros de suma importancia. El martes recibirá al Getafe en busca de una plaza en las semifinales de la Copa del Rey, pero antes aguarda un nuevo encuentro liguero en el feudo rojiblanco para disipar las dudas que comienzan a sobrevolar al conjunto madrileño tras una óptima primera vuelta de campeonato.

Gran parte de las opciones de seguir en esta pugna pasan por volver a la senda del triunfo contra un Mallorca que también llega en horas bajas con dos derrotas consecutivas y un mal 2025. Además, el encuentro será especial para el técnico argentino que cumplirá su partido número 500 en Liga (305V, 112E y 82D), siendo el octavo en alcanzar esta cifra en la historia de la competición nacional y el primero al frente de un mismo club.

Pero Simeone no quiere perder el foco, sin tiempo para festejos, porque su equipo necesita recuperar sensaciones en la competición. Su derrota, inesperada, ante el Leganés mostró la cara menos amable del equipo, falto de ritmo y sin acierto de cara a la portería; una realidad que se volvió a ver el pasado fin de semana ante el Villarreal en una primera parte plana y sin tomar la iniciativa. Para seguir la estela del liderato, el Atlético deberá mostrar la cara dada en los dos encuentros de Liga de Campeones --ante Bayer Leverkusen y Salzburgo--, donde sí tuvo esa garra y competitividad tan característica del equipo.

Para este partido, el 'Cholo' tendrá una encrucijada para confeccionar el once titular. El argentino cuenta con la baja del sancionado Rodrigo de Paul, además del lesionado Javi Galán, pero el rompecabezas viene si arriesgar poniendo, sobre todo, a Julián Álvarez y Robin Le Normand, ya que si ven una amarilla se perderían el derbi madrileño. Por ello, el argentino puede que dé entrada a Josema Giménez y Alexander Sorloth, mientras que Pablo Barrios, sancionado en Austria, y Conor Gallagher, suplente, podrían ser otras novedades.

El momento de inestabilidad que atraviesa la entidad rojiblanca la intentará aprovechar el Mallorca, sexto clasificado con 30 puntos, aunque no atraviesa el mejor momento de la temporada. El equipo mallorquinista no conoce la victoria en lo que va de año 2025 cerrando el mes de enero con cuatro derrotas entre LaLiga, Copa del Rey y Supercopa de España. Además, en estos encuentros, ha encajado 11 goles y no ha conseguido perforar la portería contraria en ninguna ocasión.

Un registro muy pobre para el equipo de Jagoba Arrasate que cerró una primera vuelta notable colocado en plena lucha por los puestos europeos. Sin embargo, de cosechar otra derrota este sábado en el Metropolitano, sumado a que alguno de sus perseguidores puntúe este fin de semana puede hacer que acabe la jornada fuera de estas posiciones.

El último encuentro del Mallorca lejos de Son Moix se saldó con una dura derrota ante el Villarreal (4-0) y para encontrar su última victoria hay que remontarse al pasado mes de diciembre cuando venció, precisamente a domicilio y en la Comunidad de Madrid, al Getafe (0-1).

Arrasate llega a esta cita sin Omar Mascarell tras ser expulsado con roja directa la pasada jornada y los lesionados Manu Morlanes y Antonio Sánchez, mientras que Pablo Maffeo parece que no va a poder llegar al encuentro, por lo que se antoja que Mateu Morey podría ser el lateral derecho. El equipo necesita cambiar la dinámica, por lo que el vasco podría sorprender en un once donde Vedat Muriqi podría recuperar la titularidad.

POSIBLES ALINEACIONES:

Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Giménez, Lenglet, Azpilicueta; Simeone, Koke, Barrios, Lino; Griezmann y Sorloth.

Mallorca: Greif; Morey, Raíllo, Valjent, Mojica; Robert Navarro, Samu Costa, Darder, Dani Rodríguez; Larin y Muriqi.

ESPANYOL - REAL MADRID (21:00 HORAS)

El RCDE Stadium recibe este sábado al líder de LaLiga, ahora con 45 puntos, con 4 de colchón sobre el Atlético de Madrid, que la semana que viene, el sábado (21.00), visitará el Santiago Bernabéu en un derbi madrileño clave para el título doméstico. Y los blancos quieren llegar a ese crucial partido, al menos, con la misma renta, y eso pasa por ganar en Cornellà.

Los pupilos de Carlo Ancelotti viven un momento de entusiasmo tras encadenar cinco partidos seguidos ganando en todas las competiciones, después de la estrepitosa derrota en la final de la Supercopa de España por 2-5 ante el Barça. Fue un correctivo que ha hecho despertar a los madridistas, sobre todo a un Kylian Mbappé ya totalmente adaptado y en un momento sobresaliente, con ocho goles en los últimos seis partidos.

Sin embargo, el delantero francés no mojó en el triunfo por 0-3 sobre el Brest en la última jornada de la fase de liga de Champions, encuentro en el que sobresalió un brillante Rodrygo Goes, que este sábado, presumiblemente, regresará a la banda derecha por el regreso de Vinícius Júnior tras su sanción el LaLiga y Liga de Campeones.

Además, el Real Madrid viaja a Barcelona con la resaca del sorteo del 'playoff' continental y su cruce con el Manchester City, que echa más pimienta a un calendario ya muy exigente y saturado, con hasta 13 partidos en el próximo mes y medio, hasta el 16 de marzo con el parón internacional.

El triunfo por 0-3 en Guingamp siguió a otra goleada con portería a cero (0-3) en el José Zorrilla ante el Real Valladolid, con un 'hat trick' del '9' madridista, que ya lleva 15 goles en Liga. Y es que el recital ofensivo madridista ha dejado en los últimos cinco partidos un balance de 20 goles a favor y solo 4 en contra.

Además, los blancos no han perdido ninguno de sus cuatro últimos partidos de Liga a domicilio, con tres triunfos y un empate un Vallecas, con tres porterías a cero en los últimos tres duelos en todas las competiciones. Las sensaciones que transmiten los blancos son de que ya no existe la crisis con la que regresaron de Arabia Saudí, con los engranajes encajando a la perfección, gracias también a un Dani Ceballos de pivote que es el motor del mejor Real Madrid de la temporada.

Con el partido en Butarque de cuartos de copa el próximo miércoles, no se prevén rotaciones en el Real Madrid en Liga, ante un Espanyol que se ha enganchado con fuerza a la lucha de la salvación, ahora con 20 puntos, solo uno por debajo del Deportivo Alavés. Sólo ha perdido uno de sus seis últimos partidos domésticos, después de empatar en el Sánchez-Pizjuán el pasado fin de semana, logrando el segundo punto fuera de casa en lo que va de curso.

Y es que los de Manolo González han hecho del RCDE Stadium un fortín, logrando en casa 18 de sus 20 puntos, un 90%, la mayor proporción de un equipo este curso, con 5 victorias, 3 empates y 3 derrotas. Y cuando reciben al Real Madrid, han ganado dos de los últimos cinco encuentros ante los blancos en Cornellà.

Mientras en el equipo blanco solo están las bajas de Eduardo Camavinga, Dani Carvajal y Éder Militao, en el Leganés no estará disponible Brian Oliván, además de las ausencias ya conocidas de Pablo Ramón y José Gragera.

Por ello, Carlos Romero volverá al carril izquierdo, en una zaga que podría ser de cinco hombres para combatir su debilidad defensiva y fortalecerse ante un ataque temible, mientras arriba repetirá con Roberto Fernández, ex del Málaga y cedido por el Braga, y un Javi Puado tirado a la izquierda.

POSIBLES ALINEACIONES:

RCD Espanyol: Joan García; El Hilali, Kumbulla, Cabrera, Romero; Kral, Lozano, Tejero; Jofre, Roberto Fernández y Puado.

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Tchouameni, Rüdiger, Fran García; Valverde, Ceballos, Bellingham; Rodrygo, Mbappé y Vinícius.

