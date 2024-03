Sigue en directo en Tiempo de Juego desde las 20:30h el Real Sociedad - PSG

La Real Sociedad intentará vivir una noche 'mágica' para poder seguir viva en la Liga de Campeones 2023-2024, algo para lo que necesita no sólo olvidar su mal momento deportivo y de juego sino también una complicada remontada ante un 'gigante' como el Paris Saint-Germain francés que se planta en el Reale Arena con una cómoda ventaja de 2-0 de la ida de los octavos de final, aunque también con alguna turbulencia interna provocada por la figura de Kylian Mbappé.

Por otro lado, el Bayern recibe a la Lazio este martes en el Allianz Arena con el objetivo de darle la vuelta a su eliminatoria de los octavos de final de la Liga de Campeones que tiene en contra tras caer en el partido de ida en Italia por 1-0, y a la que no llega en su mejor momento de la temporada tras ganar uno de sus últimos cinco partidos.

