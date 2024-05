El viral show de Carragher en Dortmund: Entrevistó a Sancho borracho tras beberse una cerveza de un trago

Jamie Carragher es una leyenda en Liverpool. El exdefensa inglés militó 17 temporadas en el club y llegó a disputar 662 partidos oficiales como red ganando una Champions League, una UEFA y dos Supercopas de Europa. Ahora, a sus 46 años y una vez retirado, sigue ligado al mundo del fútbol como colaborador de CBS Sports Golazo.

Este miércoles acudió como representante del canal de televisión estadounidense al partido de ida de semifinales de la Liga de Campeones entre el Borussia Dortmund y el PSG. Su misión era la de vivir el encuentro con la afición local en el famoso Muro Amarillo del Signal Iduna Park y lo hizo a lo grande.

Su exhibición arrancó en los aledaños del estadio mientras entrevistaba a un grupo de hinchas germanos. En ese momento le ofrecieron una cerveza y Carragher no lo dudó. Agarró el vaso de plástico y comenzó a beber haciendo que su cadena tuviera que marcharse a publicidad para evitar mostrar en directo como el exfutbolista se la bebía de un trago.

Jamie Carragher living every football fan's dream and having 8 pints while watching a Champions League game in the Yellow Wall. ????



I'm not jealous, you are. ??pic.twitter.com/C8xPocqqaj