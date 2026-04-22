Sergio González dura un mes y medio en el Cádiz

Un mes y medio ha durado Sergio González en Cádiz. Llegó el 9 de marzo y se va el 22 de abril. Por el camino 7 partidos con un saldo de 3 puntos. Ganó en su debut ante el Mirandés (0-2) y encadenó 6 derrotas seguidas (Málaga, Ceuta, Valladolid, Córdoba, Andorra y Sporting). Con el equipo en caída libre hacia Primera RFEF y con solo ya 3 puntos de ventaja sobre el Zaragoza, la entidad se lo ha cargado.

El Cádiz va en barrena y solo ha sumado 4 puntos en los últimos 15 partidos. Ahora llegará al Carranza el tercer técnico de la temporada, tras Gaizka Garitano y Sergio González, para intentar librar del descenso a un club que lleva 7 derrotas seguidas en casa. La segunda etapa del catalán en la tacita de plata ya se ha terminado.

comunicado del cádiz

El Consejo de Administración del Cádiz Club de Fútbol ha comunicado a Sergio González su destitución como entrenador del primer equipo. Junto al técnico, cesan en el cargo Carlos Sánchez y Sergio Dorado; segundo entrenador y preparador físico. La entidad quiere agradecerle a todo el cuerpo técnico la profesionalidad y el trabajo realizado en esta segunda etapa en el club y le desea mucha suerte en su futuro profesional.

idiakez es el sustituto

El Cádiz e Imanol Idiakez han alcanzado un acuerdo para su incorporación como entrenador del primer equipo hasta final de temporada, informó el club andaluz. "Con una dilatada trayectoria como jugador y entrenador, ha militado en los banquillos de Real Zaragoza, Villarreal, Leganés o Deportivo de La Coruña, entre otros. En la presente temporada ha dirigido al AEK Larnaca de Chipre", señala el comunicado del Cádiz, que añade que "el técnico donostiarra ya se encuentra en la ciudad deportiva y dirigirá la sesión de trabajo de esta tarde".