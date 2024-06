Un ex de la selección brasileña carga contra Vinicius y Casemiro: "Es un provocador..."

Carlos Alberto Gomes, el famoso Pintinho, ha concedido una polémica entrevista al medio Flashscore en la que no se muerde la lengua y se muestra muy crítico con sus compatriotas Vinicius y Casemiro. El centrocampista jugó en la liga española para equipos como el Sevilla y el Cádiz y disputó la Copa América del 79.

"Llevo aquí 44 años y a mí nunca me han dicho ‘negro’, lo que pasa con él es que es un provocador, aunque ahora está mejor... Pero es un poco payaso”, afirmó sobre el extremo del Real Madrid gran candidato al Balón de Oro. Tras ello, reconoció que Vinicius había cambiado en los últimos tiempos y su actitud sobre el campo había mejorado mucho.

"Yo he sido muy crítico con él, pero ahora está un poco mejor, le han dado un toquecito y está un poco mejor de cabeza. Pero a mi la verdad que todavía no me he convencido para ser un jugador", desveló antes de pasar a Casemiro del que dijo que "no me gusta nada. Es un centrocampista que recupera muchos balones, pero que después no sabe qué hacer con el mismo. Para mí debe estar fuera del fútbol brasileño”.

Más de su gusto son Rodrygo y Endrick, a los que no dudó en ensalzar: "Rodrygo es un jugador que a mi particularmente me gusta mucho, personalmente, más que Vinicius", dijo sobre Rodrygo. "A pesar de su juventud, tiene mucha personalidad y es un jugador que está haciendo una competición brillante", añadió sobre el nuevo delantero del Real Madrid: "Vamos a dejar de compararle con Pelé y con esas cosas, que eso lo puede estropear".