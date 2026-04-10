VUELTA AL PAÍS VASCO
Seixas sentencia la Itzulia con su tercer triunfo
El ciclista francés del Decathlon se llevó el triunfo en la etapa reina que finalizó en Eibar. Lipowitz acabó segundo y adelantó a Roglic en la general.
Agencia EFE
Publicado el
1 min lectura
El francés Paul Seixas (Decathlon) ha sentenciado la 65 edición de la Itzulia con su tercer triunfo en la etapa reina, disputada con salida y meta en Eibar con un recorrido de 176,2 km de recorrido y 4.000 metros de desnivel.
Seixas ganó al esprint ante el alemán Florian Lipowitz (Red Bull), con un tiempo de 4h.30.03, a una media de 39,1 km/hora. La tercera plaza ha sido para el español Javier Romo (Movistar), a 1.08 minutos.
La general queda sentenciada con el maillot amarillo de Paul Seixas, y Lipowitz arrebata la segunda plaza al esloveno Primoz Roglic.
La 65 edición de la Itzulia termina este sábado con la sexta y última etapa que se disputará entre Goizper-Antzuola y Bergara, de 135.2 km).
Temas relacionados
Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h