COPE
Podcasts
Tiempo de Juego
Tiempo de Juego_Paco Lama y Juanma_Imagen principal
Tiempo de Juego

VUELTA AL PAÍS VASCO

Seixas sentencia la Itzulia con su tercer triunfo

El ciclista francés del Decathlon se llevó el triunfo en la etapa reina que finalizó en Eibar. Lipowitz acabó segundo y adelantó a Roglic en la general.

Paul Seixas celebra el triunfo en la segunda etapa de la Itzulia

EFE

Paul Seixas celebra el triunfo en la segunda etapa de la Itzulia.

Agencia EFE

Publicado el

1 min lectura

El francés Paul Seixas (Decathlon) ha sentenciado la 65 edición de la Itzulia con su tercer triunfo en la etapa reina, disputada con salida y meta en Eibar con un recorrido de 176,2 km de recorrido y 4.000 metros de desnivel.

Seixas ganó al esprint ante el alemán Florian Lipowitz (Red Bull), con un tiempo de 4h.30.03, a una media de 39,1 km/hora. La tercera plaza ha sido para el español Javier Romo (Movistar), a 1.08 minutos.

La general queda sentenciada con el maillot amarillo de Paul Seixas, y Lipowitz arrebata la segunda plaza al esloveno Primoz Roglic.

La 65 edición de la Itzulia termina este sábado con la sexta y última etapa que se disputará entre Goizper-Antzuola y Bergara, de 135.2 km).

Temas relacionados

Tiempo de Juego

Tiempo de Juego

Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño

Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h

LO MÁS ESCUCHADO EN TDJ

Lo último

Tracking