Saúl Ñíguez, jugador del Atlético de Madrid, escribió en la red social 'X' después de la clasificación de los rojiblancos para los cuartos de final en una agónica tanda de penaltis contra el Inter de Milan. El Atleti remontó el 1-0 del partido de ida y ganó 2-1 en el tiempo reglamentario gracias a los goles de Griezmann y Memphis.





En la tanda de penalti, Oblak apareció como el gran salvador del equipo al parar dos penaltis al Inter de Milan; y Lautaro acabó tirando fuera el penalti decisivo que metía al Atleti en la siguiente ronda de Champions. En los rojiblancos, Saúl fue el único que falló su penalti.

Su mensaje fue:

"Sinceramente es difícil para mi escribir en estos momentos, pero igual que escribo en las buenas hay que hacerlo en las malas.

Es un momento de mierda para mi a nivel deportivo, y soy consciente…. Acepto todas las críticas y no solo por el penalti de hoy sino por cómo estoy en estos momentos. Exactamente no se qué es, pero lo único que me han enseñado es a seguir trabajando en las buenas y en las malas, hasta conseguir cambiar la situación. Gracias por estar en las buenas y en las malas.

¡Aúpa Atleti!"