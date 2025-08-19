Santi Cañizares señala cuál es el reto del Barcelona de Hansi Flick en la nueva temporada: "Será muy difícil"

El Barcelona disputó el pasado 10 de agosto la 60ª edición del Trofeo Joan Gamper ante el Como de Cesc Fábregas. Antes de disputarse el encuentro se llevó a cabo la presentación de la plantilla y el cuerpo técnico del conjunto blaugrana. Después, hablaron ante la afición Hansi Flick y Marc André Ter Stegen. Ambos destacaron las ganas y la ilusión que tenían de afrontar una nueva temporada en la que volverán a pelear por todos los títulos.

Ter Stegen da el discurso en el Gamper con la plantilla detrás

partido muy cómodo

El choque comenzó con una buena parada a bocajarro de Joan García tras un disparo de Douvikas. A partir de esa acción, el Barcelona fue muy superior al Como en todo momento. Primero avisó con un disparo de Raphinha que detuvo en dos tiempos Butez. Y en el segundo acercamiento azulgrana llegó el primer gol del partido. Fermín, en una jugada donde el mediocentro aprovechó el mal pase del defensa, puso el 1-0 con un disparo raso al palo desde la frontal del área. El onubense, superada la media hora, se sacó un disparo directo a la escuadra derecha que supuso el 2-0.

Ya en el tramo final de la primera parte, Raphinha y Lamine Yamal se unieron a la fiesta para dejar el partido al descanso con un 4-0 a favor del Barcelona. Tras el descanso, Hansi Flick dio entrada a Ferran Torres y Jules Koundé por Eric García y Rashford.

Lamine Yamal y Balde celebran juntos un gol

Y en un abrir y cerrar de ojos, el Barça logró el quinto. Ferran recibió de espaldas y encontró a Lamine Yamal con un buen pase al hueco, para que el extremo de Rocafonda marcara el 5-0 con un disparo cruzado y con rosca al segundo palo. En los minutos finales, el técnico alemán retiró del campo a Lamine Yamal y Fermín López, que fueron ovacionados por la afición tras sus dobletes que sirvieron para que el conjunto de la Ciudad Condal se llevara el Trofeo Joan Gamper.

santi cañizares y el nuevo desafío del barcelona

En el arranque de 'El tertulión de los domingos', Santi Cañizares analizó la victoria del Barcelona ante el Como de Cesc Fábregas. El exportero destacó la difícil tarea que tienen los azulgranas esta campaña: "Es muy difícil alcanzar un gran nivel, más difícil es mantenerlo. Los jugadores vienen de jugar muy bien y pues cuesta un poco más meter a todo el mundo en el sacrificio y en la entrega".

Si el Barça es capaz de mantener el nivel del año pasado, gran parte de la culpa la tendrá Hansi Flick. Cañizares alabó de esta manera la gestión del alemán: "Hansi Flick ha demostrado ser un entrenador brillante y ha conseguido elevar a todos los jugadores. Su nuevo reto es mantener este juego una vez llegado a la élite futbolística."

"Hoy lo ha mantenido, pero esto no ha hecho más que empezar. Por otro lado, es una buena noticia ver que el equipo no pierde sus principios, que apenas ha cambiado y mantiene esa identidad y tensión competitiva", añadió Santi.

