Santi Cañizares justifica su error viral durante el partido de leyendas del Valencia: "Desde 2008"

Este pasado viernes, el Valencia homenajeó a las leyendas que conquistaron en 2004 el doblete de la mano de Rafa Benítez. Exjugadores como Cañizares, Albelda, Oliveira, Sissoko o Mista volvieron a vestirse de corto en Mestalla y deleitaron a sus aficionados con una victoria contra un equipo formado por leyendas de LaLiga como Casillas, Juanfran, Senna o Morientes.

Gran partido homenaje para celebrar los veinte años del triplete

El Valencia rememoró el triplete conseguido en 2004 con los goles de Miguel Ángel Angulo y Miguel Ángel Ferrer 'Mista', en un partido para conmemorar el veinte aniversario de los títulos de la Liga, Copa de la UEFA y Supercopa de Europa contra las leyendas de la Liga – AFE, que ganaron con los goles de Marcos Senna, Salva Ballesta y Jorge López Marco ‘Tote’.



Con cerca de 20.000 valencianistas en la grada que alentaban en cada ataque y celebraban cada detalle técnico de su equipo desde los primeros minutos, el partido comenzó con un primer chut de Angulo y una acción por la banda derecha de Rufete.



Pese a que algunos de ellos comentaron en la presentación del partido que estaban faltos de forma física, por momentos, el Valencia planteó una presión alta. Marchena era uno de los más activos y, por poco, no llegó a un buen balón filtrado de Rufete y volvió a intentarlo con un chut desde lejos que atrapó Casillas.

Pero el primer equipo en adelantarse fue el de las leyendas de la Liga con un lanzamiento de Marcos Senna (m.19) que se coló en la portería de Cañizares, que, posteriormente, pidió el cambio por molestias y entró Palop. Justamente antes del gol, en el minuto 19, la afición valencianista entonó el cántico de ‘Peter vete ya’ como en cada partido de Liga para protestar contra la gestión del máximo accionista Peter Lim.



Dos minutos después, Angulo empató el partido con una picadita y Palop hizo dos buenas paradas a De la Red para mantener el empate al descanso en un partido tranquilo que, como anécdotas, solo tuvo un pique de Raúl Bravo con Ruz y unas quejas de Míchel por considerar que el gol del Valencia era en fuera de juego.

Baraja y Albelda saltan a Mestalla con LaLiga conquista en 2004.

Tras el paso por vestuarios, las oportunidades fueron escasas. Los primeros minutos de la primera parte se caracterizaron por un juego pausado y alguna bonita jugada de Oliveira. En el minuto 53, las leyendas de la Liga se volvieron a adelantar con un gol de Salva Ballesta asistido por Tote.



Pero Mista salió al rescate con un testarazo tras una segunda jugada de un córner para empatar el partido (m.65) y levantar a la afición valencianista como hace veinte años. A falta de cuatro minutos para el final, Tote marcó el gol de la victoria para las Leyendas de la Liga.

La justificación de Santi Cañizares

Paco González preguntó a Santi Cañizares por su error durante el partido y el exportero quiso justificarse. "El gol no fue lo peor", dijo para empezar el comentarista de Tiempo de Juego.

Gracias a todos los que ayer en Mestalla tuvisteis un rato de vuestro tiempo, para una vez más darnos un cariño eterno y recíproco…

Todo el equipo lo pasamos muy bien, mejor que cuando éramos rápidos y fuertes… — SANTIAGO CAÑIZARES (@santicanizares) April 6, 2024

Y añadió: "El disparo de Senna venía muy abajo y doblar el espinazo cuesta mucho ya. Yo desde 2008 solo me he puesto los guantes ayer y cinco minutos en 2019. Pero lo peor fue cuando salí a cortar un balón fuera del área y terminé con una rotura en el isquio. No pude dormir, estoy completamente tieso y no puedo andar".

"Nunca me había dado un tirón y no se como tratarlo. Me estaba sintiendo bien en el campo y por eso me animé a salir", finalizó entre risas.

