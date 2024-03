Santi Cañizares, decepcionado con la Selección que perdió ante Colombia: "Muchos pusieron en duda"

La derrota de la Selección Española en el partido amistoso que disputó el pasado viernes ante Colombia (0-1) no dejó buenas sensaciones, no solo en muchos aficionados españoles, sino en los comentaristas de El Tertulión de Tiempo de Juego que trataron de explicar este domingo por qué el equipo que puso en liza Luis de la Fuente no gustó.

España saltó al London Stadium con el siguiente once: Raya en portería; Pedro Porro, Vivian, Laporte y Grimaldo en defensa; Merino, Zubimendi y Sarabia en el centro del campo; Oyarzábal, Moreno y Joselu en la delantera. Además, salieron en la segunda parte: Remiro, Cubarsí, Lamine Yamal, Baena y Morata.

Los primeros 45 minutos fueron de dominio prácticamente absoluto del equipo de Luis de la Fuente. El balón pasaba mucho más tiempo por los jugadores de la selección española que por los de la colombiana, pero las oportunidades no acabaron de fructificar. Colombia finiquitó el partido en la segunda parte con un golazo de tijera de Daniel Muñoz.

Spain's Pablo Sarabia and Colombia's Johan Mojica (top) battle for the ball during an international friendly match at the London Stadium. Picture date: Friday March 22, 2024.Cordon Press





El conjunto español, que venía de seis triunfos consecutivos, naufragó ante una Colombia que concedió poco y que aprovechó una de sus pocas oportunidades para batir al nervioso Álex Remiro.

La decepción de Santi Cañizares con España

La opinión general de los comentaristas de El Tertulión sobre el último partido de España es que fue un once "demasiado en pruebas".

De hecho, para Santi Cañizares el problema vino mucho más allá de los futbolistas a los que De la Fuente quiso dar una primera oportunidad o aquellos con los que quiso hacer alguna probatura concreta.

ASÍ EXPLICA SANTI CAÑIZARES SU DECEPCIÓN CON LA SELECCIÓN ESPAÑOLA DURANTE EL AMISTOSO FRENTE A COLOMBIA

Santi Cañizares fue duro con los pupilos de Luis de la Fuente: "Yo acabé el partido con la sensación de no estar a la altura en nada ni tan siquiera en entusiasmo".

"De todos estos que jugaron, supongo que muchos no irán a la Eurocopa. En vez de ir un paso adelante, dieron un paso atrás y algunos de ellos pusieron en duda su participación en la Eurocopa", afirmó rotundo.

Cree que el motivo de esa actitud que lamenta en muchos jugadores pudo venir dada por diferentes circunstancias, como "venir de alguna lesión, o porque creen que el mejor momento de la temporada de cada uno ya ha pasado...", pero lo que Cañizares esperaba, antes de ver el amistoso frente a Colombia era "ver cuántos de estos serían capaces de tocar las narices a los que van a ser titulares el martes frente a Brasil. Y pasó al revés", volvió a lamentar.

"Faltó actitud", sentenció.

La lectura de Luis de la Fuente: "Los debuts"

El seleccionador, en la rueda de prensa posterior al partido, explicó que "no es agradable perder ningún partido. Habíamos perdido la costumbre de perder. Hoy teníamos un rival muy fuerte en frente y nos tenemos que quedar con las lecturas positivas. Ha sido una primera parte muy buena y hemos perdido el control en la segunda. Ahí hemos jugado más a los que a ellos les interesa. Nos han sacado del partido".

Comentó que España ha "afrontado el partido para ganar. No sabemos jugar a otra cosa que no sea a ganar. En ese primer tiempo hemos estado cerca de tener una ventaja en el marcador. En la segunda, el rival también juega. No ha faltado ambición ni ganas de competir".



Y en cuanto a los debutantes, afirmó que "los debuts no han sido de manera caprichosa, queríamos ver a esos jugadores en estos escenarios porque son nuestro futuro, para que cuando requiramos de ellos en junio estén preparados. No nos gusta perder, pero la lectura es positiva".