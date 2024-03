Santi Cañizares critica la gestión del 'caso Brahim': "La verdad"

Este pasado viernes, Luis de la Fuente ofreció la convocatoria de España para disputar dos encuentros amistosos contra Colombia y Brasil. El seleccionador citó a 26 jugadores, pero la noticia está en la ausencia de Brahim Díaz.

El futbolista del Real Madrid, tras meses de espera, decidió el pasado domingo 10 de marzo vestir la elástica de Marruecos, ante la indecisión de la selección española que no le ha llamado en ningún momento.

Luis de la Fuente confirma la decisión del jugador en un evento

Luis de la Fuente, tan solo un día después, se pronunció en un evento sobre el jugador. "Respeto total y absolutamente su postura. Cada uno es libre para tomar las decisiones que tiene que tomar", afirmaba.

Y añadía: "Pero yo también he dicho siempre que hay tres máximas a la hora de ser un jugador seleccionador. Una, en este caso, que pueda jugar en la selección, que sea seleccionable. Dos, que quiera hacerlo. Y tres, que el seleccionador le seleccione".

El entrenador nacional confirmaba con estas palabras la decisión de Brahim e insistía: "Lo más importante es querer, sin exigencias, sin condiciones, en igualdad de derechos y obligaciones con el resto".

Luis de la Fuente explicó la ausencia de Brahim en la lista de la selección española.

"No he hablado con él. Yo convoco o no convoco", sentenciaba De la Fuente este pasado lunes.

Explicación más contundente en rueda de prensa

El seleccionador fue mucho más contundente con su explicación este pasado viernes durante la rueda de prensa. Y es que Luis de la Fuente recibió nada más y nada menos que 16 preguntas sobre Brahim Díaz.

"Ya lo dejé bastante claro, la decisión la tomó él antes de que diese la lista, lo tenía claro. Cuando uno quiere estar, está, y si no quieres estar, se acepta con naturalidad", empezaba afirmando y recalcando su posición.

Pero el tema no se zanjaba y las preguntas seguían hasta que De la Fuente soltó la bomba. "El 1 de marzo doy una prelista en la que está él y hay un documento del 9 de marzo en el que él renuncia a jugar con España", afirmaba el preparador.

El centrocampista del Real Madrid Brahim Díaz celebra con su compañero Vinicius Jr el tercer gol de su equipo durante el partido de la LaLiga EA Sports entre Osasuna y Real Madrid.

Y agregaba: "No sé si ese documento legalmente le vincula de por vida, pero lo importante de todo esto no es que queramos o no, es que el jugador quiera".

Para concluir, De la Fuente defendió el trabajo de la RFEF ante las críticas por no dar más cariño a Brahim como si se ha hecho con otros jugadores. "Seguramente se hizo por el bien de la RFEF, que hace un trabajo impresionante", replicó.

La crítica de Santi Cañizares en Tiempo de Juego

El partido del Real Madrid contra Osasuna estaba sentenciado. Incluso Brahim marcó un gol y, entonces, estalló el debate en Tiempo de Juego. El primero en pronunciarse fue Santi Cañizares, que optaba por criticar la gestión del caso. "Si Brahim decide jugar con Marruecos debe ser después de que la Federación haga su trabajo en su propio beneficio", afirmaba el comentarista.

El centrocampista del Real Madrid Brahim Díaz celebra el tercer gol de su equipo durante el partido de la LaLiga EA Sports entre Osasuna y Real Madrid.

Tras ello, Manolo Lama preguntaba: "¿Estar en una prelista y que cuenten contigo en todas las categorías inferiores significa que cuentan contigo?". Y el exjugador respondía: "No estoy criticando al seleccionador, critico al que gestiona. Deben decirle al futbolista lo que verdaderamente pasa. La verdad".

Manolo Sanchís puso de ejemplo su caso particular. "A mí me llamó Miguel Muñoz para decirme que contaba conmigo. Y es posible que a Brahim no le llegara esa prelista", explicaba.

Al debate se unió Paco González diciendo: "Lleváis el caso a dos detalles cuando aquí la cuestión es que Brahim tenía dos equipos para elegir y ha elegido uno".

"No tenía dos países. Tenía uno que era empático con él y otro que no lo ha sido. ¿Para qué quieres un director deportivo si no es para estas cosas? Es un detalle que hay que tener con los jugadores y que la Federación no lo ha tenido", replicaba para concluir Santi Cañizares.

