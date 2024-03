Luis de la Fuente, sobre Brahim: "Lo más importante es querer, sin exigencias ni condiciones"

El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, ha inaugurado este lunes, en el Campus Chamberí de la Universidad Alfonso X El Sabio, los Foros EFE Sport Business con su conferencia 'De la base a la elite'.

Durante el mismo, De la Fuente ha hablado sobre la decisión del jugador del Real Madrid Brahim Díaz de ir con Marruecos en la próxima convocatoria, en vez de ir con la selección española: "Respeto total y absolutamente su postura. Cada uno es libre de tomar las decisiones que tiene que tomar".

Brahim elige ir con Marruecos

"No he hablado con él, yo convoco o no convoco, luego la gente hace lo que cree que tiene que hacer", añadió De la Fuente.

Por otro lado, Luis de la Fuente ha explicado que para él "hay tres máximas a la hora de ser un jugador seleccionado. La primera, que pueda jugar con España, dos, que quiera hacerlo y tres que el seleccionador, le seleccione".

"Lo más importante es querer, sin exigencias ni condiciones, en igualdad de derechos y obligaciones con el resto. ese punto de partida me encontrareis siempre, lejos de ese punto de partida, me tendreis enfrente siempre", sentenció el seleccionador nacional.

Tal y como avanzó MARCA y que confirmó anoche nuestra compañera Arancha Rodríguez, Brahim ha decidido finalmente jugar con Marruecos, a pesar de que él quería jugar con España, pero el jugador del Real Madrid se encuentra dolido con que la selección no haya mandado prelista a los clubes, por los menos al Real Madrid, y sí el resto de selecciones, y que nadie de la Federación se haya puesto en contacto con él durante las últimos meses.

Luis de la Fuente: "Deseo una pronta recuperación a Gavi, le necesitamos"

Por otro lado, mandó este lunes un mensaje de apoyo al centrocampista del Barcelona Pablo Martín Páez Gavira, 'Gavi', al que deseó una "pronta recuperación" de la larga lesión que sufre, primero por él y después porque el combinado nacional le "necesita".

Gavi se lesionó el pasado 19 de noviembre de 2023 en el partido entre España y Georgia. Sufrió una rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y una lesión asociada al menisco lateral.

Gavi se duele de su lesión en la rodilla (Sefutbol)

"Tengo contacto con los jugadores que se lesionan porque es la parte más dura y más fea del deporte. Es ese momento en el que necesitas apoyo y cercanía. Cuando alguien esta lesionado parece que se olvida la gente", señaló.

"Gavi es entrañable, buena persona y es muy querido por el grupo de trabajadores de la federación. Tengo relación con él como con todos los que se han lesionado. Le deseo lo mejor y una pronta recuperación. Primero por él y después porque le necesitamos", confesó.

El seleccionador español fue preguntado por Lamine Yamal, el delantero del Barcelona que, con sus actuaciones, está haciendo méritos para acudir con España.

"Tiene que ser un orgullo venir a la selección y por eso no se puede regalar venir a la selección. A mi me hubiera encantado ser internacional absoluto, pero no pudo ser. Primero hay que triunfar en tu club. La gente tiene que estar orgullosa de estar en la selección. Desgraciadamente hay futbolistas muy buenos que se quedan fuera, pero venir tiene que ser motivo de orgullo, un premio y una felicidad porque es llegar a la cima máxima a nivel profesional", concluyó.