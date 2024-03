El 9 de marzo Brahim mandó una carta renunciando a España cuando estaba en la prelista

Luis de la Fuente, seleccionador español, desveló que Brahim Díaz tomó la decisión de jugar con Marruecos antes de saber que estaba en la prelista de España para los amistosos ante Colombia y Brasil, afirmó que "era imposible traerle" y no cerró la puerta a un cambio de decisión del jugador en el futuro.

"No le llamo porque era imposible traerle. El 1 de marzo doy una prelista en la que está. Desde noviembre hasta marzo no hay posibilidades porque no hay convocatorias. Es lo único que podía hacer. Hay un documento del 9 de marzo en el que él renuncia a jugar con España. No se le podía traer. Ha decidido jugar con Marruecos y total respeto", manifestó en rueda de prensa.

"He hecho deportivamente lo que tenía que hacer, que era meterle en una prelista. Hablo de igualdad, de mismas condiciones porque el resto de compañeros estaban en esa prelista como él", añadió