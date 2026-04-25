Sanseviero rescata al Valladolid y aleja al equipo del descenso

Un gol del uruguayo Lucas Sanseviero, al comienzo del tiempo añadido, ha dado una sufrida y vital victoria al Valladolid que se distancia de los puestos de descenso, rompe una racha de tres partidos sin marcar y sitúa al filial de la Real Sociedad en la zona más caliente de la tabla.

Sanseviero, que como en partidos precedentes salió desde el banquillo, se erigió en salvador del conjunto pucelano con un gol en los compases finales que dio la victoria a su equipo, ante una Real Sociedad B que creó más peligro pero sin hallar productividad.

El cuadro blanquivioleta salió con todo, buscando el control del juego y la posesión del balón desde el inicio para tratar de superar a un rival del que solo le separaba un punto, y que ya le ganó en la primera vuelta (1-0).

La mordiente ofensiva, las ganas de agradar a su afición generando ocasiones de gol quedaron claras nada más saltar al césped del José Zorrilla con varias llegadas de cierto peligro al área rival que no tuvieron consecuencias.

La historia seguía repitiéndose porque los locales construían, tenían llegada y, especialmente, centros laterales, pero no había remate, algo esencial para poder sumar de tres en tres.

El cuadro guipuzcoano se defendía bien sin balón y, cuando lo tenía, no se complicaba la vida. Juego sencillo y directo con el que pudo haber inaugurado el marcador de no ser porque Aceves detuvo el potente disparo de Marchal desde la frontal del área.

El propio Marchal repitió el intento con bastante posterioridad, con el mismo resultado. Los de San Sebastián no tenían prisa pero dejaron claro que podían sacar petróleo de su posesión, ya que esta derivó en tres tiros a puerta por ninguno de los locales.

El Real Valladolid parecía atrapado en otro 'día de la marmota', y eso fue haciendo aflorar los nervios y las dudas entre los jugadores y el público blanquivioleta. Porque, a pesar de generar más, no fue capaz de modificar el resultado inicial antes del descanso.

La intensidad no había sido invitada a este duelo y el juego carecía de fluidez. Así, resultaba complicado inaugurar ningún casillero, menos aún, un Real Valladolid que parecía estar fuera de lugar, sin ideas, sin carácter ganador.

Tampoco los cambios de los locales -con Amath, que regresaba tras varios meses lesionado- tuvieron ninguna repercusión para el Real Valladolid, que seguía sin tirar a puerta. Y enfrente, un filial donostiarra cuya amenaza iba 'in crescendo' con Balda protagonizando una gran ocasión de gol.

A esta se añadió otra, de Mikel Rodríguez, que falló un remate a bocajarro. Y cuando todo apuntaba a un empate sin goles, Sanseviero logró un gol de cabeza en un remate que le obligó a escorarse para sorprender al meta visitante tras un centro de Biuk.

Faltaban solo dos minutos para el final del tiempo reglamentario, a los que la colegiada añadió siete más, pero los locales supieron conservar su ventaja y amarrar un importantísimo triunfo ante un rival directo en la lucha por la permanencia.

ficha técnica

Valladolid: Aceves; Iván Alejo, Ramón Martínez (Tomeo, m,46), David Torres, Clerc; Ponceau, Juric (Lachuer, m.77); Peter (Amath, m.57), Chuki (Latasa, m.57), Biuk; y Marcos André (Sanseviero, m.71).

Real Sociedad B: Arana; Dadie (Garro, m.83), Ayo, Balda, Agote (Calderón, m.83); Astiazaran (Gorosabel, m.76), Carbonell, Aguirre, Marchal (Díaz, m.67); Carrera y Mariezkurrena (Mikel Rodríguez, m.67).

Gol: 1-0, M.88: Sanseviero.

Árbitro: Marta Huerta De Aza (Comité tinerfeño). Amonestó a los locales Juric (m.15), Lachuer (m.94) y al visitante Carrera (m.89).

Incidencias: Partido correspondiente a la trigesimoséptima jornada de LaLiga Hypermotion, disputado en el estadio José Zorrilla ante 15.693 espectadores.