Cala lidera al Castellón en Málaga y mira al ascenso directo

El Castellón, a un punto del ascenso directo, golpeó en el estadio de La Rosaleda al Málaga, que sale de los seis primeros y que solamente había perdido un partido hasta estos momentos como local, con tres goles de Álex Calatrava, 'Cala', en un partido vibrante, con ocasiones, pero quienes acertaron fueron los visitantes.

El encuentro comenzó con el equipo castellonense ofreciendo sus virtudes, con presión en el centro del campo, velocidad en las bandas y buscando a su mejor jugador el goleador Ousmane Camara.

El Málaga poco a poco fue imponiendo su ritmo, con balones largos al delantero Carlos Ruiz Chupete, que desarbolaba a la zaga del Castellón. Un acción del cordobés, la aprovechó Adrián Niño, cuya asistencia fue errada por Joaquín, solo delante del guardameta Romain Matthys.

Insistía el conjunto blanquiazul con Chupete como estilete, y otra jugada personal protagonizó el penalti de Diego Barri, al tocar el balón con la mano, que no dudó el colegiado Carlos Muñiz, en señalizar la pena máxima. El propio Chupete, lanzó, y engaño a Matthys, en el minuto 12.

Empezaba otro partido diferente, con el Castellón adelantando líneas e intentando que el Málaga no pasara del medio campo, que no pudiera construir y enlazar con sus dos puntas Niño y Chupete, a través de sus bandas rápidas como Joaquín y Aaron Ochoa.

El Castellón no perdía la posición y en algunos tramos estaba mejor que el Málaga. Y el empate llegó por la izquierda, con un pase excelente de Cipenga a Cala, que, solo delante de Alfonso Herrero, definió perfectamente, a pesar de tocar el guardameta malaguista.

Vuelta a empezar, con alternativas de ambos equipos, aunque el Castellón tenía más presencia en el área del Málaga, que titubeaba por momentos por la presión del rival.

El Castellón volvió a salir mejor que el Málaga e incluso el centrocampista danés Adam Jakobsen, tuvo el 1-2 en sus pies, tras un error de la defensa malaguista, pero Puga en la misma línea de gol desvió lo suficiente para que el balón saliera a córner.

Estaba más cerca que el equipo castellonense se adelantara en el marcador que el Málaga, quien sufría para frenar las transiciones del Castellón, mejor situado, con sus mejores jugadores triangulando y sin prácticamente oposición.

El Málaga iba saliendo poco a poco del entramado sistema impuesto por el Castellón y se iba acercando al área, cortando metros, con ocasiones de Adrián Niño y Aaron Ochoa.

No acertó el Málaga y sí el Castellón, que volvió a la carga y no falló, con otro gol de Cala, a pase de Mabil, que heló las gradas con un resultado inesperado. La sentencia llegó de nuevo por mediación de Cala, que peinó una falta y logró el tercero.

El enfrentamiento no había terminado, porque cuando más muerto estaba el Málaga resucitó con un gol de cabeza de Chupete, en el minuto 85. Quedaba partido, pero las fuerzas flaqueaban y al final el Castellón guardó el resultado y consiguió un triunfo que le sitúa tercero con 64 puntos.