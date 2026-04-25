La 'pedrada' de Rubén Martín de cara al Atlético-Arsenal de Champions: "Le va a meter un ‘meneo’ en la ida…"

El próximo enfrentamiento de semifinales de la Champions League entre el Atlético de Madrid y el Arsenal ha comenzado a generar todo tipo de predicciones. Durante la retransmisión en Tiempo de Juego del partido entre el Atlético y el Athletic, los comentaristas compartieron sus impresiones sobre la eliminatoria europea, cuya ida se disputará este miércoles en el estadio Metropolitano y la vuelta la próxima semana en Londres.

La 'pedrada' de Rubén Martín

Rubén Martín fue el más contundente y sorprendió a todos con su pronóstico, que él mismo calificó como una "pedrada". El comentarista vaticinó una victoria aplastante para los rojiblancos en el primer partido. "Creo que el Atlético de Madrid va a sentenciar la eliminatoria en la ida", afirmó, añadiendo que el equipo "le va a meter un 4-0 al Arsenal", recordando a la semifinal de la Copa del Rey ante el Barça.

EFE La afición del Atlético de Madrid en La Cartuja

Martín insistió en su idea, asegurando que el conjunto colchonero "le va a meter un meneo en la ida", una afirmación que fue descrita por sus compañeros como un "pedazo rocón".

Opiniones divididas

La predicción de Martín generó un debate inmediato. Paco González se mostró de acuerdo con la victoria del Atlético, pero con más incertidumbre sobre el resultado final. "Pero, claro, no sé cómo, si aquí, allí o en medio de los dos", comentó González, dejando en el aire el desenlace de la eliminatoria.

Por su parte, Maldini, el último en intervenir, ofreció una visión más cautelosa y pesimista para el conjunto español. El especialista en fútbol internacional calificó la eliminatoria como "muy igualada", pero admitió ser "un poquito más pesimista para el equipo", mostrando sus dudas sobre las posibilidades del Atlético de Madrid para superar al Arsenal.