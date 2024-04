Sanción de 5.000 euros para Gianluca Mancini por su polémica celebración tras ganar a la Lazio

El defensa de la Roma Gianluca Mancini, que este sábado marcó el tanto de la victoria ante el Lazio (1-0) en el 'Derby della Capitale', ha sido sancionado con una multa de 5.000 euros por celebrar el triunfo ondeando una bandera con los colores de la Lazio y una rata a modo de escudo.

?????? The Italian Sports Judge has fined Gianluca Mancini €5000 fine for waving an anti-Lazio flag with a rat on it after Roma beat them. pic.twitter.com/RKDtjklNsO