Samuel Eto'o, cerca de llegar a las manos con el seleccionador de Camerún Marc Brys

El exjugador y actual presidente de la Federación de Camerún de Fútbol, Samuel Eto'o, ha vuelto a protagonizar un escándalo. Muchas son las noticias negativas que han rodeado a Eto´o en los últimos tiempos.

La última polémica que rodea a exjugador de Barcelona, Chelsea o Inter entre otros equipos sucedió con el actual seleccionador camerunés, Marc Brys.

En la escena se ve como Eto'o le está echando la bronca y la conversación va subiendo de tono y el exjugador estuvo cerca de llegar a las manos.

En esa conversación, Eto'o dejó bien claro quien mandaba en la Federación de Camerún: "Yo soy el Presidente, señor seleccionador. Si tú quieres trabajar con nosotros.. Usted es seleccionador porque yo le he nombrado, no porque lo haya hecho otro. Has cometido muchos errores y te pido que permanezcas en esta reunión porque si no lo haces, me veré obligado a interperlar a mi Comité Ejecutivo".

En algún momento sí que escucha al seleccionador camerunés de nacionalidad belga decirle "¿por qué me hablas así?", sin embargo, la estrella del fútbol africano seguía interpelando fuerte a Brys.

"En Camerún no se hace política, solo la hace un hombre que es el Presidente Biya. Lo que usted haga, entrenador, es responsabilidad mía. Soy el Presidente de la Federación, ¡y lo que tú hagas es mi responsabilidad! Yo no hago eso en tu país, y a mí no me hable así, señor entrenador, no lo olvide", señaló.

El origen de este problema se remonta a principios de abril cuando el ministro de Deportes del país africano elijió a Brys como seleccionador sin pasar por el visto bueno de Eto'o.

Esta decisión no le gustó nada al dirigente del fútbol camerunés y la relación entre el Gobierno de Camerún y él no atraviesa un buen momento.

Eto'o, en respuesta al Gobierno, cambió a todo el cuerpo técnico, aunque dejó a Brys como entrenador. Todo esto se fue a más cuando un club amateur denunció esta situación ante la Cámara de Arbitraje y Conciliación del Comité Olímpico y Deportivo. En un primer momento, se acordó suspender el nombramiento de Brys como seleccionador y la Federación elevó la queja a la FIFA argumentando que el Gobierno se ha metido en asuntos deportivos.

Volviendo otra vez a la discusión entre presidente y seleccionador, se escucha decir a Eto'o: "Ahora soy presidente, no me hables así. No me hables así, ¿de acuerdo? Siéntate ahora, vamos a trabajar. Detén este desorden. Es hora de parar este lío".

"¿En qué país cree que está señor? ¿Puedo hacer eso yo en Bélgica? ¿Cómo puedes hacer eso en Camerún?", siguió el exjugador africano.

Al final del vídeo, ya con un tono de voz más alto después de los minutos de discusión, Eto'o avisaba a su seleccionador: "Y si cruzas, nunca volverás".

"Muy bien, muy bien. Felicidades", le dijo el seleccionador, quien dio la mano al presidente como despedida y se dirigió hacia la puerta de salida y después de ello, Eto'o convocó al Comité Ejecutivo, y como señalan muchos medios locales, todo apunta a que Brys y todo el cuerpo técnico será sustituido.

Polémicas de Eto'o

El exjugador culé se ha visto envuelto en los últimos años en numerosas polémicas. En julio de 2023, apareció en el centro de un supuesto amaño de partidos en Camerún

Unos meses antes, durante el Mundial de Catar de 2022, el dirigente camerunés se vio envuelto también en la polémica por el abandono del guardameta del Manchester United Onana de la concentración, y también salieron a la luz imágenes de cómo agredía a un aficionado después de un Brasil-Corea del Sur.