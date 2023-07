Acusan a Eto'o de querer hundir la carrera de Onana y echarle del Mundial

El papel de Camerún en el pasado Mundial de Catar 2022 quedó empañado por el escándalo con André Onana. El portero del Inter de Milán, finalista de la última Liga de Campeones, dejó la concentración tras el empate (3-3) ante Serbia. En ese momento se aludieron aspectos disciplinarios para justificar la salida del cancerbero, estrella del equipo. Ahora, Henry Njalla Quan, tercer vicepresidente de la Fecafoot ha dado su versión de lo ocurrido y ha culpado a Samuel Eto'o, presidente de la Federación Camerunesa de ser el culpable de la marcha de Onana.

Después del primer partido de Camerún ante Suiza, en el que los africanos cayeron por 1-0, se filtró una presunta discusión entre el seleccionador Rigobert Song y el portero André Onana. El meta, aseguraban que por sus discrepancias, dejaba la concentración. En realidad habría habido un problema personal entre Eto'o y el guardameta: "Le pregunté formalmente por el futuro de nuestro portero en la selección, y me respondió que la carrera del chico está acabada, y que la carta que envió a su club, el Inter, era para deshacerse del chico, así que ¿cómo puede alguien ser tan mezquino? Quería deshacerse de él a toda costa", aseguró Njalla Quan.

También ha acusado al exazulgrana de mentir, manipular y malversar aprovechando su gestión de la Federación: "Las estrellas de la selección están siendo asfixiadas por alguien que él mismo fue una estrella cuando era futbolista y que quiere seguir siéndolo como entrenador. Está presente en todas las reuniones, en todos los entrenamientos. Incluso el seleccionador se siente asfixiado por la omnipresencia de Eto'o".

Henri Njalla Quan asegura incluso que Samuel le investigó. "Eto'o dio 1 millón de francos a un funcionario del fútbol para que me vigilara, y este hombre empezó a amenazar a mi familia. Me puse en contacto con el fiscal, que tomó medidas para garantizar mi seguridad. El Presidente Samuel Eto'o celebró una reunión con los demás miembros del comité ejecutivo en el hotel Starland, durante la cual dijo que ya no confiaba en mí porque hacía demasiadas preguntas".