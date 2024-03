Saltan las alarmas en la tradicional regata Oxford-Cambridge por la presencia de una bacteria

La organización de protección de los ríos River Action ha alertado a los participantes en la regata de remo entre las universidades inglesas de Oxford y Cambridge de no entrar en contacto con el agua del río Támesis por su alto nivel de Escherichia coli (E.coli).

La entidad realizó pruebas entre el 28 de febrero y el 26 de marzo en el tramo fluvial donde este sábado 30 de marzo se desarrollará la histórica competición anual, que revelaron una elevada presencia de la bacteria, debido a las aguas residuales supuestamente vertidas por las compañías de suministro doméstico.

River Action, en colaboración con los organizadores de la regata fundada en 1829, ha aconsejado a los remeros y la tripulación cubrir con tiritas cualquier herida o corte y no meterse en el río, a fin de evitar contraer una infección por el microorganismo, que se encuentra en las heces y sobrevive en el medioambiente.

La organización, que utilizó para sus pruebas un analizador de E.coli verificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), señala que, por la ubicación, la fuente de contaminación sería la compañía de aguas Thames Water, que descarga el líquido residual directamente al Támesis y sus afluentes.

La guía emitida a los clubes de remo de todo el país incluye recomendaciones como llevar calzado adecuado, no tragar agua y limpiar bien el equipamiento.

How well do you know @theboatrace course?



Our famous course map has all of the landmarks and is available on a tea towel, poster, postcards and a print!#TheBoatRacehttps://t.co/LUN48C3gAV