La salida de Zidane a Wembley, con la Copa de Europa, pantalón blanco y un botón atravesado

Una de las imágenes más curiosas de los prolegómenos de la final de la Liga de Campeones entre el Dortmund y el Real Madrid fue cuando Zinedine Zidane saltó al césped del estadio de Wembley portando la Copa de Europa que solo el campeón levantaría al final del partido.

Zidane no salió solo: el ex futbolista y entrenador francés la portaba del asa izquierda, mientras que el ex futbolista alemán Karl-Heinz Riedle la sujetaba del asa derecha.

El francés no salía del todo cómodo. Rápidamente se dio cuenta de que tenía la americana mal abrochada, y aunque en un momento concreto trató de reajustarse bien la chaqueta, ya no pudo hacerlo, y optó por no dar más importancia al problema de 'atrezzo'.

Los aficionados madridistas, como dejaron claro a través de las redes sociales, hicieron a Zidane tendencia en la red social 'X' sobre todo por el hecho de llevar el pantalón de color blanco.

Zidane, ganador de una Champions como jugador y tres como técnico, estuvo acompañado de Riedle, autor de un doblete en la final de 1997, la que el Dortmund le ganó a la Juventus de Turín en la que precisamente estaba Zidane.

Lenny Kravitz puso la 'nota' a la previa de la final

El cantante estadounidense Lenny Kravitz dio un potente arranque musical a la final de la Liga de Campeones de fútbol entre el Real Madrid y el Borussia Dortmund a base de rock guitarrero entre llamaradas de fuego y bailarines que recrearon una fiesta discotequera.



Los acordes de 'Fly Away' fueron los primeros en escucharse de un 'medley' con algunos de sus éxitos más populares, entre los que estuvo "Are you gonna go my way'.

Actuación de Lenny Kravitz en la previa de la final de la Liga de Campeones en Wembley. CORDONPRESS



El artista, que acaba de cumplir 60 años, desplegó su característica energía en un breve show de algo menos de diez minutos en el que sorprendió la pirotecnia y las lenguas de fuego que acompañaron la actuación.



Decenas de bailarines con ropa brillante recrearon una discoteca al aire libre en un espectacular escenario que se montó y desmontó en cuestión de unos segundos.



La actuación de Kravitz, tras sonar los himnos de ambos equipos y antes de la entrada de los jugadores, sirvió de enérgica introducción a la final de la Champions, donde el Madrid busca la Decimoquinta y el Borussia Dortmund su segundo título.