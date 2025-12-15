Sale a la luz la oferta 'accidental' que el Manchester City le hizo a Messi: "¿Quién te crees que eres?"

El Manchester City siempre ha soñado con tener a Leo Messi en sus filas, pero ahora se ha conocido que el club estuvo a punto de ficharlo por error. Mark Bowen, quien era ayudante de Mark Hugues en 2008, ha desvelado que el club realizó una oferta “accidental” por el astro argentino durante el verano en que Sheikh Mansour adquirió la entidad.

Bowen ha detallado en el podcast 'Business of Sport' el frenético final de mercado de aquel año, justo antes de que se concretara la compra del club por parte del nuevo propietario. "Ya casi era el día límite de cierre de mercado y Gary Cook (director deportivo) le dijo a Mark Hughes que los propietarios querían hacer algo", explicó. El club se lanzó a ofrecer 30 millones por varios jugadores de primer nivel.

Cordon Press Leo Messi jugando con el Inter de Miami

En esa estrategia, según Bowen, "simplemente estaban lanzando ofertas a clubes de toda Europa para ver cuál mordía el anzuelo". Entre los objetivos estaban Berbatov, Ribery y Robinho, quien finalmente acabó llegando procedente del Real Madrid. Sin embargo, una oferta inesperada se coló en la lista.

una situación insólita

La confusión provocó una situación insólita. "En un acto en Londres el presidente del Barcelona anunció que el Manchester City aparentemente había ofrecido 30 millones ¡por Messi!", continuó Bowen. La respuesta desde la directiva del City fue de incredulidad, pero la reacción del club azulgrana fue contundente.

Al parecer, el presidente del Barcelona, molesto por la propuesta, se dirigió a los responsables del club inglés con un mensaje tajante: "¿Quién coño te crees que eres? ¡Retírate, por favor!". En aquella época, Messi ya estaba entre los mejores jugadores del mundo y venía de ser segundo en el Balón de Oro tras Cristiano Ronaldo. De haberse aceptado esa oferta, la historia del fútbol moderno podría haber sido muy diferente.