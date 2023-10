Sale a la luz un audio de Ortiz Arias sobre David López: "Lo peor de todo es que me toma el pelo"

El central del Girona David López aseguró, en declaraciones a DAZN en el descanso del partido de este domingo contra el Almería en Montilivi, que el colegiado del duelo, Miguel Ángel Ortiz Arias, "es un prepotente" que, según manifestó, insulta a los jugadores durante los encuentros.

"Respeto el trabajo de todos, pero no se puede trabajar así. Es muy difícil. Intentas centrarte en el partido, pero es muy difícil trabajar así", afirmó el jugador.

David López remarcó que todos los jugadores de Primera División estarían de acuerdo con sus palabras y destacó que "es un tema humano".

"Estamos trabajando todos y siempre puedes decir una palabra por encima de tono, pero no faltar el respeto e insultar", lamentó el futbolista.

El CTA desmiente a David López

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Real Federación Española de Fútbol ha emitido este domingo un comunicado en el que asegura que, tras escuchar "los audios completos del partido Girona-Almería, grabados según se indica en el protocolo del VAR", afirma que el árbitro "en ningún momento insulta o falta al respeto" al jugador del equipo catalán David López.

"Solo le advierte de que si continúa con ese comportamiento se verá obligado a mostrarle la segunda amonestación. Invitamos al citado jugador, al cuerpo técnico del club y a los directivos que la entidad considere oportuno a escuchar, en la sede del CTA, los audios del partido. Finalizada la audición, solicitaremos una rectificación pública en los mismos términos que realizó sus declaraciones", agrega el CTA.

Sale a la luz un audio de Ortiz Arias

Durante las últimas horas se han podido ver imágenes de Ortiz Arias en el vestuario, justo antes de comenzar el encuentro, junto a su equipo arbitral y a los miembros de ambos equipos.

En esa imágenes se escucha como el colegiado señala que David López quería salir con un anillo: "C***, hay que tocar, ¿eh? No, no es que siempre es lo mismo. Encima me dice que no lleva nada, lo peor de todo es que me toma el pelo. Es lo que más me enfada".

El enfado de Ortiz Arias con el central continúa y le dice a uno de los asistentes: "Ahora antes de empezar le revisas", a lo que el linier le responde: "En el pasamos vemos si se lo ha quitado".

"Con un anillo venía..."

"Lo peor de todo es que me toma el pelo".



— El Día Después en Movistar Plus+ (@ElDiaDespues) October 23, 2023

En esas escena aparece Paulo Gazzaniga, guardameta del Girona, que intenta tranquilizar al árbitro y este añade: "Yo estoy calmado, pero sabéis que no podéis llevar cosas y encima me toma el palo".