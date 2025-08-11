El curioso detalle de Dean Henderson con un grupo de aficionados del Crystal Palace que celebraban la Community Shield

Dean Henderson se convirtió en el héroe del Crystal Palace dentro y fuera del campo este domingo. La Community Shield que disputó el conjunto londinense y el Liverpool se tuvo que decidir en la tanda de penalti y, ahí, fueron claves las paradas del portero inglés.

Salah mandó por encima del larguero el primer lanzamiento de la lotería de los penaltis. Un error que hizo enloquecer a los aficionados del Crystal Palace presentes en Wembley. Locura que creció cuando Mateta marcó su penalti y Henderson detuvo el segundo lanzamiento del Liverpool a Mac Allister. Los del sur de Londres, que ya tumbaron al Manchester City en la final de la FA Cup, acariciaban de nuevo la gloria.

Una gloria que Dean Henderson les hizo tocar al parar el cuarto penalti que Harvey Elliott lanzaba para el Liverpool. Los seguidores del Crystal Palace se mordían las uñas en las gradas de Wembley y estallaron de alegría cuando Devenny marcó el último penalti.

Y tras la celebración en el terreno de juego y en el vestuario, un aficionado del Crystal Palace publicó una foto con Dean Henderson en la puerta de un pub acompañado del siguiente mensaje: "Dean pasó por The Alsopp Arms y dejó 1.000 libras en la barra para invitarnos a una copa".

Un gesto que ha sido aplaudido por todos los aficionados del Crystal Palace que este domingo volvieron a vivir en menos de tres meses un nuevo día histórico para su club.