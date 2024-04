Rubiales regresa a España tres días antes de lo previsto y ya está en Barajas

Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, ha adelantado su regreso a España y ha aterrizado en la mañana de este miércoles en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. En un primer momento el andaluz iba a retornar el próximo sábado 6 de abril procedente de la República Dominicana, pero finalmente ha decidido hacerlo antes.

El vuelo que le trae a España ha aterrizado en Madrid entorno a las 11:00 horas. Este miércoles llegaban a España dos aviones procedentes de la República Dominicana: el E9802 de Iberojet desde Punta Cana y en el UX88 de Air Europa desde Santo Domingo y en el primero de ellos viajaba el expresidente de la RFEF. Lo que no se sabe aún es si Rubiales será detenido en cuanto baje del avión ya que está investigado por presuntos delitos de corrupción. La expectación era máxima y decenas de medios de comunicación esperaban su llegada en Barajas.

Luis Rubiales, en el avión que le trae de regreso a España desde la República Dominicana.





¿De qué se acusa a Luis Rubiales?

El pasado miércoles 20 de marzo, agentes de la UCO realizaron una serie de registros en diferentes zonas del país, entre ellas la casa de Rubiales en Granada y la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en una investigación por unos presuntos contratos irregulares que este habría firmado durante su etapa al frente de la RFEF.

Ese día se libró de la detención al no encontrarse en España desde el 21 de febrero, cuando había puesto rumbo a República Dominicana donde estaba realizando una serie de negocios con el objetivo, tal y como él dijo a Europa Press, de "ganarse la vida" ahora que había dejado el cargo de presidente de la RFEF.

Fuentes de su defensa han desvelado a EFE que el regreso de Rubiales no se debe a que la magistrada le haya citado, sino a su voluntad de volver lo antes posible, y han apuntado a que todavía no tiene ninguna citación en el juzgado, de modo que esperan que no haya un arresto.

El pasado lunes la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) registró, junto a fuerzas de seguridad de República Dominicana, el alojamiento temporal del expresidente de la Federación Española de Fútbol en este país, donde ha permanecido unos meses.