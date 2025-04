Rompen el plante en el mundo del pádel

Alrededor de una quincena de jugadores clasificados entre los cien primeros en la lista mundial han dado el paso de inscribirse en el torneo de Bruselas, de categoría P2, por lo que rompen el plante que hubo en las competiciones de Gijón y Cancún, de la misma categoría, en las que no declinaron participaron debido al litigio que mantienen con Premier Padel, la organizadora del circuito mundial.

El torneo de Bruselas se disputará del 20 al 27 de abril y ya han formalizado su inscripción nueve parejas clasificadas en el 'top' cien, entre ellos, Miguel Yanguas y Jorge Nieto, la número cuatro del mundo, que no jugó en los dos torneos P2 anteriores.

También estarán en Bruselas Javier Barahona, 28 del mundo, y Javier García (33); Enrique Goenaga (43) y Teodoro Zapata (38); Federico Mouriño (57) y Antonio Fernández (45); Miguel Deus (55) y Nuno Deus (62); Ramiro Moyano (80) y José Jiménez Casas (50); así como David Gala (90) y Aris Patiniotis (54), entre otros, según se detalla en la web de Premier Padel.

Los primeros que rompieron la postura mayoritaria, respaldada por la Asociación Profesional del Pádel (PPA, por sus siglas en inglés), la entidad más representativa de los jugadores profesionales de este deporte, fueron el argentino Franco Stupaczuk y el español Juan Lebrón tercera pareja del mundo. Stupaczuk y Lebrón optaron por jugar en Cancún después de no hacerlo en Gijón y también se han inscrito en Bruselas, al igual que Diego García (70) y Francisco Cabeza (61).

El Ayuntamiento de Gijón reduce al 50% el patrocinio del Premier Pádel Gijón

La postura de la pareja número tres causó malestar en algunos miembros de la PPA, si bien su directiva siempre ha sostenido que la no participación en los torneos P2 no responde a un boicot organizado, sino a la decisión individual de cada jugador. El plazo de registro en el torneo de la capital belga expira el día 11, por lo que podrían sumarse al elenco de participantes otros jugadores que no declinaron estar en Gijón y Cancún, celebrados en febrero y marzo, respectivamente.

Premier Padel decidió el pasado 11 de marzo solicitar a la Federación Internacional de Pádel (FIP) la apertura de un expediente disciplinario a quienes secundaron el plante en los dos primeros torneos P2 de esta temporada, al entender que están obligados por contrato a participar en estas competiciones de segunda categoría, si bien la PPA sostiene lo contrario.

EFE Juan Lebrón durante un partido de padel

El origen del conflicto entre el gestor del circuito mundial y el sindicato de jugadores responde a las quejas de esta asociación a las medidas instauradas de forma unilateral por Premier Padel sobre la organización y el formato de los torneos, el sistema de puntuaciones de la clasificación mundial, el tamaño de los cuadros o los plazos de inscripción.

Desde el paso emprendido hace tres semanas por la 'ATP' del pádel profesional, diseñada por la FIP y Qatar Sports Investments, la empresa dirigida por Nasser Al-Khelaifi, dueño del PSG, no ha trascendido ningún avance en la resolución del conflicto. Las principales figuras sí participaron en los dos últimos torneos -Miami y Santiago de Chile- al ser de categoría P1 y también lo harán en el primer 'grand slam' de la temporada que se jugará en Catar del 11 al 19 de este mes.