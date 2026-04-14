Richarlison habla abiertamente de su grave depresión tras el Mundial 2022: "Pensé en estrellarme con el coche"

Richarlison pensó en "coger el coche y estrellarme". El futbolista brasileño ha reconocido en una profunda entrevista con France Football que pensó en quitarse la vida tras el Mundial 2022.

Cuando acabó el Mundial de Catar, el jugador pasó por una mala racha que le hizo caer en una depresión: "Me pasaron todo tipo de desgracias. La eliminación (del Mundial), la traición de mi agente, problemas de familiares y de salud... Un golpe tras otro, durante un año y medio". Hasta que no pudo más: "Un día, mientras conducía, pensaba en estrellarme contra un muro. Hoy día todavía lo recuerdo pero me ahora me doy cuenta de que aquello no tenía sentido", confesó.

Richarlison se puso en manos de un psicoterapeuta para salir adelante: "Era la primera vez que tenía que luchar contra tantos problemas, me sentía como en un pozo sin fondo". Y no solo encontró ayuda psicológica, sino que conoció "lo más importante, a mi esposa".

El futbolista tiene actualmente 28 años y es futbolista del Tottenham desde julio de 2022. Su última convocatoria con la selección de Brasil fue para jugar unos minutos en los dos amistosos que jugó el combinado carioca en octubre de 2025 contra Corea del Sur y Japón, y confía en formar parte de la lista definitiva de Carlo Ancelotti para el Mundial 2026.