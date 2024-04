La RFEF y la Gestora pondrán fecha a las elecciones a la presiencia este próximo miércoles

La Federación Española de Fútbol (RFEF) ha convocado el próximo miércoles día 3 una reunión de su Comisión Gestora para convocar elecciones a la presidencia, para finalizar la legislatura 2020-2024 y el mandato de Luis Rubiales, que dimitió tras ser sancionado por la FIFA el pasado septiembre.

Después de aplazar la reunión que estaba prevista para el pasado 20 de marzo, por el registro que ese día realizó la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el presidente de la Gestora, Pedro Rocha, ha citado a sus miembros de nuevo, según avanzó Iusport.

Agentes de la UCO en la sede de la Federación Española de Fútbol. EFE.





Se busca sucesor a Luis Rubiales

La RFEF debe celebrar elecciones para finalizar el mandato de Rubiales, que fue reelegido el 21 de septiembre de 2020 para cuatro años, después de que el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) haya indicado que la gestora solo puede convocar elecciones para elegir presidente y no un proceso electoral completo, con renovación previa de su asamblea, como había convocado inicialmente para completarlo el 24 de mayo.

Luis Rubiales regresará el próximo 6 de abril a España. Cordon Press.



El TAD, que se pronunció así al emitir un informe negativo sobre el reglamento electoral de la RFEF, tiene ahora sobre la mesa una petición razonada del Consejo Superior de Deportes (CSD) para que decida si abre o no expediente sancionador a los miembros de la Gestora por haberse extralimitado de sus funciones presuntamente.

La denuncia de Miguel Galán

La petición razonada del CSD es fruto de la denuncia de Miguel Galán, presidente del Centro Nacional de Entrenadores de Fútbol (CENAFE), quien había solicitado al secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, a través de un burofax, la inhabilitación de Rocha y los miembros de la comisión, vía incoación de un expediente del TAD.



Este tribunal archivó en enero pasado una denuncia de Galán contra la Comisión Gestora en el mismo sentido, por la no convocatoria de elecciones cuando dimitió Rubiales, al considerar que no había "indicios racionales" sobre la comisión de una infracción disciplinaria.



Miguel Galán también ha advertido a la RFEF que el 40% de los miembros de su Asamblea General han perdido esta condición, bien porque son entrenadores que ahora entrenan en otro país, como los anteriores seleccionadores Luis Enrique Martínez y Jorge Vilda.



Otros porque son futbolistas que han dejado el fútbol o árbitros que ya no pertenecen al Comité de Árbitros y esto, en su opinión, dificulta la obtención de avales para presentarse a la presidencia y además es impugnable ante el TAD, por lo que retrasaría aún más las elecciones.