La retirada silenciosa de Paco Alcácer

Paco Alcácer no volverá a ponerse unas botas de fútbol para jugar un partido profesional. A los 32 años está oficiosamente retirado, aunque ni él ni su entorno han hecho nunca oficial la noticia de su adiós a los terrenos de juego. Acabó contrato el pasado mes de junio con el Al Sharjah de los Emiratos Árabes y colgó las botas. Hasta este miércoles no se había sabido nada de él. Hoy ha sido cuando el diario Las Provincias ha confirmado la noticia: No volveremos a ver a Alcácer jugar al fútbol.

Niño prodigio, debutó con el Valencia con apenas 17 años en un partido de Copa en noviembre del 2010. Fue quemando etapas, con una cesión entre medias en el Getafe, y acabó siendo el delantero titular del equipo de su ciudad. Sin embargo, Peter Lim decidió venderlo en agosto de 2016 al Barcelona. Tras dos años en la Ciudad Condal, la primera a la sombra de la MSN se marchó a Dortmund donde se convirtió en un ídolo y acabó perdiendo el puesto tras la llegada de Haaland. Puso rumbo a Villarreal y de ahí a Emiratos Árabes donde desarrolló la última etapa de su carrera.

Reuters Paco Alcácer celebra un gol con la camiseta del Barcelona.

Disputó 435 partidos entre todas las competiciones y marcó 144 goles. Además, fue 19 veces internacional absoluto anotando otras dos dianas. En su palmarés figuran 1 Liga, 2 Copas del Rey y 1 Europa League. El Barcelona llegó a pagar 30 millones de euros por sus servicios, el Dortmund otros 21 kilos y fue el fichaje más caro de la historia del Villarreal hasta este verano con 25 millones de euros. Ahora disfruta de la vida en Dubai con su mujer y sus dos hijas después de poner fin a su idilio con el fútbol y el gol.