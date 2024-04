Goleada de la Atalanta al Liverpool; Paso de gigante del Leverkusen; Roma y Benfica ganan

Desastroso. No hay otra manera para definir el partido del Liverpool este jueves contra el Atalanta. El equipo italiano, aprovechando las tres ocasiones que tuvo, puso patas arriba Anfield y consiguió un triunfo (0-3) que obliga al equipo inglés a remontar de manera milagrosa en Bérgamo para seguir vivo en Europa.

