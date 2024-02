La reflexión de Santi Cañizares por la actitud de los jugadores del Real Madrid con el árbitro: "Lo prefiero"

Carlo Ancelotti apuntó en rueda de prensa que el arbitraje durante el Real Madrid - Sevilla les mediatizó: "En la primera parte hemos protestado un poco, porque nos ha afectado el gol anulado". Paco González y Santi Cañizares debatieron sobre esta cuestión en El Tertulión de Tiempo de Juego.

El Real Madrid acabó ganando 1-0 al Sevilla en un partido en el que los jugadores madridistas y Carlo Ancelotti llegaron a desquiciarse con Díaz de Mera. El técnico, que vio una amarilla por protestar la revisión del VAR en el gol anulado a Lucas Vázquez, destacó en rueda de prensa que no era una jugada para revisar.

El italiano fue muy contundente: "Es difícil para los que somos hombres de fútbol acostumbrarnos a estas nuevas reglas. Que el VAR entre a rearbitrar el partido. El VAR nació para corregir errores obvios y en el gol de Lucas Vázquez no hay un error obvio, porque Nacho toca el pie, pero también el balón. Es un problema general desde que ha entrado el VAR".

Mateu Lahoz, a pregunta de Paco González, realizó el siguiente análisis del papel del árbitro durante los primeros 45 minutos del encuentro: "Ha estado bien, se ve mermado con una jugada que había evaluado, que estaba cerca y que luego cuando va al VAR estaba condenado".

La actitud de los jugadores del Real Madrid con el árbitro

"El Madrid no va muy sobrado", reflexionaba Paco González en El Tertulión de Tiempo de Juego, "es verdad que mereció ganar siete veces más, pero se nota que en cuanto llega la adversidad o no llega al primer gol, no sé cómo decirlo, hay una cierta temperatura de nervios en los jugadores".

Real Madrid vs Sevilla

El director de Tiempo de Juego recalca a Juanma Castaño que "no estoy hablando del público, todo el mundo se queja y pita y le parece mal el árbitro y animador y raja del de fuera", pero Paco González pone el foco en jugadores "como he visto hoy a Kroos, es que no lo había visto enfadado casi nunca".

"Ancelotti lleva la temporada, que cuando está la cosa empatada, ya está muy protestón", destacaba cuando Mónica Marchante señalaba al entrenador refrendando la reflexión de Paco González, "he visto a Brahim abrir los brazos, que estoy hablando de imágenes de los primeros 20 minutos con 0-0, queda un mogollón de partido".

Más allá de eso, Paco González quiere poner en valor que "el Real Madrid está pasando tantas bajas, que yo creo que los jugadores mismos ven que les cuesta ganar cualquier partido y que se le puede complicar": "Luego lo están sacando porque la regularidad es la pera. Son 30 victorias y seis que no han ganado o algo así".

"Lo prefiero"

"Pero a mí me gusta un equipo que, no te digo que proteste cuando no debe y no te digo que el comportamiento sea antideportivo, pero me gusta un equipo metido más que un equipo indolente", replicó Santi Cañizares a la reflexión de Paco González, "he visto a Modric una jugada que ha sido la tarjeta amarilla que claramente no era falta".

MADRID, 25/02/2024.- El árbitro Díaz de Mera Escuderos (i) muestra la tarjeta amarilla a Toni Kroos (d), del Real Madrid, durante el partido de Liga que Real Madrid y Sevilla FC disputan este domingo en el estadio Santiago Bernabéu. EFE/Ballesteros

El exportero recalca que pueden ser jugadas que "habitualmente a lo mejor no llega a la protesta de ese modo y no llega en una tarjeta amarilla", "pero prefiero eso a la indolencia, y el Real Madrid ha pecado de indolencia en ocasiones a lo largo de la historia, que es muy larga".